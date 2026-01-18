Rubira defiende al sector pesquero murciano "ante el enésimo ataque a su trabajo" y pide "el final de su persecución"

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, cuestionó hoy los nuevos cambios impuestos por la Unión Europea y recogidos por el Gobierno de España para la reducción del plazo de remisión de la notificación previa de entrada a puerto que obligará a los pescadores a avisar con un mínimo de hora y media de antelación de su desembarco.

"Compartimos la preocupación con el sector pesquero ante el enésimo ataque a su trabajo, ya que esta modificación no aporta más garantías de control sobre las capturas de la flota, y genera una dificultad añadida para la operatividad de la flota", ha señalado Rubira.

La consejera recordó que "en los últimos años ya han visto como les han reducido los días de pesca y ahora quieren controlar también las horas de entrada a puerto, lo que complica su trabajo y fuerza situaciones sin sentido como que una embarcación de pesca litoral tenga que parar una hora antes de entrar al puerto, perdiendo así la frescura del pescado capturado".

"Los pescadores ya pasan números controles a lo largo del año, hacen un trabajo excepcional y han sabido adaptarse a la exigente normativa de los últimos años para poder faenar 130 días, llevando a cabo incluso importantes inversiones en sus embarcaciones y métodos de pesca", explicó.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia, indica Rubira, "seguiremos defendiendo sus intereses y llevando su voz donde sea necesario para garantizar un trabajo digno para todas las familias de pescadores, porque el sector pesquero necesita más ayuda y menos burocracia", y ha anunciado que "hemos presentado alegaciones ante el Ministerio para que se excepcione a la flota costera litoral que comercializa en el día en fresco dentro de las nuevas medidas adoptadas".

Por último, la consejera apremió "al Gobierno de España y al ministro Planas a que defiendan a los pescadores con acciones y medidas contundentes y se conviertan en aliados frente a las políticas de recortes, porque de lo contrario se convertirán en cómplices".

