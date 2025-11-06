Ruiz anuncia más de 100 nuevas plazas de discapacidad y defiende que se han resuelto 21.611 expedientes

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en el Pleno de la Asamblea Regional - COMUNIDAD

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha anunciado durante una sesión de control en la Asamblea Regional que "en los próximos días" se publicará una oferta con más de 100 nuevas plazas en discapacidad (residencias, centros de día, viviendas tuteladas y servicios de promoción de la autonomía) y ha defendido que "se han resuelto 21.611 expedientes hasta el 31 de octubre".

Ruiz ha enmarcado estas cifras en una "estrategia" de refuerzo de equipos y simplificación de trámites, frente a las críticas del PSOE por las demoras en los reconocimientos de grado, y ha reclamado al Gobierno central que cumpla la financiación del 50% en dependencia.

Tras la interpelación socialista, Ruiz ha detallado que este año se han invertido 478.000 euros en reforzar los equipos de valoración (12 profesionales más, un equipo de triaje para urgencias y dos equipos EVO, uno permanente y otro volante), además de una herramienta digital de autovaloración y cambios en los modelos de solicitud.

La diputada del PSOE, Toñi Abenza, ha replicado que la Región "ha seguido encabezando las demoras, más de 20 meses", y ha exigido una estrategia "efectiva" para reducir tiempos, especialmente en atención temprana. La consejera ha insistido en que "no hay retraso que justificar, sino una hoja de ruta que seguir", y ha recordado que, según sus cálculos, el Estado solo aporta el 25% del gasto en dependencia, lo que dejaría "500 millones pendientes" para la Región.

El debate social ha dado paso a Fomento, donde el PP ha puesto el foco en la seguridad vial. El diputado Alfonso Cerón ha defendido que el Gobierno regional "ha redoblado esfuerzos" en una red de más de 3.300 km (2.700 de titularidad autonómica) con alta intensidad de tráfico, más de 6.000 camiones diarios, y 1,5 millones de vehículos adicionales al año por la "isla ferroviaria" que, a su juicio, ha generado el Estado.

El consejero de Fomento, Jorge García ha precisado que en julio se licitaron 9,2 millones para conservación y seguridad en nueve carreteras, que se suman a más de 30 millones movilizados este año.

Ha citado, entre otras, la Ronda Oeste de Cartagena, el desdoblamiento de la RM-425 (Yecla-A-33), la vía de alta capacidad de la Bahía de Mazarrón, mejoras en RM-19, RM-531 (Alguazas-Campos del Río) y RM-332 (Cartagena-Mazarrón), además de 1,8 millones para tres nuevas glorietas,como la de La Aljorra, "para eliminar giros peligrosos".

El PP ha reprochado al Gobierno central la falta de avances en el tercer carril de la A-7 entre Puerto Lumbreras y Santomera, el Arco Norte, la RM-1 y la Autovía del Reguerón; Fomento ha zanjado que "la seguridad vial no es negociable" y que su planificación es "técnica y objetiva".

En cooperación internacional, Vox ha interpelado por la no publicación del Plan Director 2023-2026, acusando al Ejecutivo de "retrasarlo" y de alinearse con la Agenda 2030.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha respondido que "la cooperación no se ha detenido ni un solo día" y que el retraso obedece a "prudencia institucional" para alinear el documento regional con el Plan Director estatal, aprobado a finales de 2023.

Ha recordado que se financian "proyectos, no ideologías", con memorias, hitos, auditorías y justificación económica, y ha puesto como ejemplos iniciativas de Cirugía Solidaria, Azul en Acción, Cáritas o FADE. Ortuño ha avanzado que el nuevo plan será participativo y estable, con vocación de "cooperación útil, profesional y humana".

Por último, en materia de Sanidad, el Grupo Mixto se ha interesado en los datos de los cribados de cáncer. María Marín ha cuestionado la negativa inicial del Gobierno regional a remitir información ampliada al Ministerio y ha preguntado "qué se oculta" si, como defiende la Consejería, todo funciona con normalidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha negado cualquier opacidad asegurando que "los datos son públicos y están en la red nacional de cribados; la Estrategia Nacional solo exige tres indicadores (cobertura, participación y detección) y esos ya se han remitido y publicado en el Boletín de Epidemiología".

Según ha explicado, otros indicadores citados por el Ministerio "aún no están desarrollados" ni integrados en el sistema informático nacional, por lo que "no se puede enviar lo que no existe". Ha acusado a la ministra de aprovechar una "oportunidad política" y ha defendido el trabajo técnico de los programas poblacionales.