Ruiz destaca la labor de Cerdá en la Consejería de Agricultura, aunque prefiere no pronunciarse

Publicado 26/02/2015 12:50:10 CET

MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, ha destacado este jueves la labor del ya ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, tras 16 años en el Gobierno regional, aunque ha preferido no hacer más declaraciones, "no me compete a mi".

Asegura que se ha enterado esta misma mañana de la dimisión del consejero, "estoy sorprendido y antes tendré que hablar con él", por lo que "no tengo nada que decir, no quiero hablar de este tema", prefiero, ha indicado a preguntas de los medios, "hablar del lanzamiento de la nueva campaña de promoción turística 'Costa Cálida Región de Murcia te hace feliz', que es lo que están esperando los ciudadanos y, creo, es más importante de atender".

Tras lo que ha hecho una valoración positiva de los 16 años de Antonio Cerdá como miembro del Gobierno regional "desde el cariño", pues, ha subrayado, "ha sido un gran consejero".

Finalmente, Juan Carlos Ruiz ha negado que el presidente del Gobierno, Alberto Garre, les haya convocado y ha recordado que este viernes se reúne el Consejo de Gobierno "como es habitual". "A mi no se me ha convocado especialmente para nada", ha zanjado.