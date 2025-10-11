El SAIH de la CHS envió cuatro avisos hidrológicos extremos durante la DANA Alice en la demarcación del Segura

El sistema generó avisos por riesgo de desbordamiento en dos puntos de la rambla de El Albujón - CHS

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) emitió durante el episodio de fuerte precipitaciones provocado por la borrasca 'Alice' cuatro avisos de nivel rojo por situación extrema observada en diferentes cauces de la demarcación del Segura.

En concreto, estos avisos fueron registrados por situación extrema en la rambla de Las Colonias (10/10/2025 18:55); rambla de La Maraña a su paso por Balsicas (10/10/2025 21:55), rambla de El Albujón a su paso por Pozo Estrecho (11/10/2025 01:55) y la rambla de El Albujón a su paso por La Puebla (11/10/2025 05:35).

En esos puntos se produjeron desbordamientos puntuales que fueron comunicados protocolariamente a los órganos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, gracias a los datos aportados por el sistema SAIH del organismo de cuenca.

Tras estas incidencias, la situación en el Dominio Público Hidráulico (DPH) como en las infraestructuras del postrasvase Tajo-Segura es de vuelta lentamente a la normalidad con la disminución de los caudales circulantes tanto en ramblas como por el canal del trasvase.

Esta última infraestructura también sufrió la colmatación de su canal y su desbordamiento en zonas puntuales de El Mirador en el municipio de San Javier, por esta razón el personal técnico alivió partes del canal en El Mirador, San Cayetano y río Seco.

En las próximas horas, el personal técnico comenzará revisar las posibles afecciones tanto en esta infraestructura como al resto de cauces del DPH para recuperar su plena operatividad en el menor tiempo posible.

DESCRIPCIÓN DEL EPISODIO

El pasado jueves 9 de octubre comenzaron a registrarse precipitaciones relevantes. Un primer frente barrió toda la demarcación, dejando acumulados superiores a 30-40 mm en varios puntos de la Vega Baja y las ramblas costeras.

Así, se generaron las primeras variaciones de caudal, aunque de escasa entidad, en zonas como la Rambla de las Moreras, Rambla de las Colonias, diversas ramblas de Almería y la Rambla del Albujón. No se produjeron desbordamientos ni incidencias significativas.

El pasado viernes 10 de octubre se produjo la fase más intensa del episodio. A lo largo de la jornada se registraron lluvias generalizadas de carácter torrencial, especialmente en la parte oriental de la cuenca (Vega Baja y ramblas costeras).

Los acumulados diarios superaron los 170 mm en San Javier, los 95 mm en Pilar de la Horadada y los 80 mm en Cartagena, produciéndose picos significativos en las ramblas vertientes a Los Alcázares -Rambla de las Colonias y Rambla de la Maraña. Durante la madrugada del 11 de octubre, las precipitaciones continuaron en la parte oriental de la cuenca, aunque con una tendencia clara a la remisión progresiva.

Los caudales generados el día anterior alcanzaron sus valores máximos, sobresaliendo el correspondiente a la Rambla del Albujón. Como consecuencia del paso de la DANA Alice por el Pilar de la Horadada y zona del Campo de Cartagena con fuertes precipitaciones de hasta 200 litros acumulados en algunos puntos a lo largo del Canal del Campo de Cartagena fue necesario realizar labores extraordinarias de gestión del mismo durante toda la noche y madrugada para la mejor protección de las poblaciones ubicadas en sus zonas colindantes y ramblas afectadas.

INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA

En cuanto a los registros de precipitación acumulados en la cuenca del Segura, el pluviómetro ubicado San Javier (Murcia) es la zona de la Confederación Hidrográfica del Segura que ha acumulado una mayor cantidad de precipitaciones en las últimas 24 horas, según los datos registrados por el SAIH de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

En concreto, esta estación de pluviometría ha registrado en las últimas 24 horas, 182,1 litros por metro cuadrado. Le siguen la estación situada en el canal del postrasvase del Campo de Cartagena con 117,9 l/m2, La Tercia con 108,8 l/m2, rambla de Benipila con 102,2 l/m2 y la desembocadura de la rambla de El Albujón con algo más de 100 l/m2. En total, la precipitación media areal registrada desde el jueves a las 7.00 horas de este sábado es de 18,6 l/m2.

AVISOS GENERADOS

Por otro lado, desde la CHS se realizaron en total 45 avisos pluviológicos de nivel amarillo (27 Murcia, 7 Alicante, 2 Almería) y 8 alertas naranjas (7 en Murcia y 1 en Alicante). Asimismo, el organismo de cuenca llevó a cabo 27 avisos hidrológicos.

De nivel amarillo fueron 12 en Murcia, 4 en Alicante y 1 en Almería; 6 alertas naranjas, todas en la provincia de Murcia y 4 situaciones extremas en la provincia de Murcia. Estas incidencias no han requerido ningún desembalse extraordinario durante el episodio, ni se han detectado graves daños o desperfectos dentro del dominio público hidráulico.

Finalmente, resaltar la total coordinación de la CHS con los responsables de protección civil, tanto de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, como de las administraciones autonómicas, en particular de la Región de Murcia y de la Comunidad Autónoma de Valencia.