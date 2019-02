Las salas de concierto públicas deberán programar un 25% de sus actuaciones de músicos de la Región por ley

Publicado 14/02/2019 11:24:33 CET

La Asamblea aprueba la Ley de Música

CARTAGENA (MURCIA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las salas de concierto de la Región gestionadas por las administraciones públicas deberán programar anualmente un mínimo del 25% de sus actuaciones de músicos o bandas de la Región. Así se establece en la ley de Música aprobada en la Asamblea Regional con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PSOE y la abstención de Podemos.

En ese sentido, por ley las administraciones públicas promoverán el uso de sus salas de concierto para ciclos sinfónicos, de bandas, corales o música de cámara.

La norma, surgida a iniciativa del PP, establece una serie de medidas para el fomento de la música como reforzar los festivales y certámenes musicales que se realizan en la Región, colaborar con iniciativas orientadas al perfeccionamiento de los músicos, especialmente de los jóvenes, concertar convenios de apoyo a inversiones en infraestructuras, así como fomentar la colaboración con instituciones educativas como los conservatorios para atender las iniciativas de investigación musical.

Asimismo, se establece financiación para la Orquesta Sinfónica de la Región, la creación de programas de becas para asistir a cursos, seminarios, congresos para perfeccionamiento técnico y artístico.

La 'popular' Inmaculada González ha recordado que llevan más de dos años trabajando en el texto junto a representantes de entidades musicales, bandas de músicas y expertos en el sector llegando a consensuar el texto con Ciudadanos. "La ley marca un antes y un después en la regulación de todo lo relacionado con la música y reconoce también el valor de las escuelas de música a las que se les dota de autonomía y se crea un consejo asesor de la música para planificar y coordinar la política en este campo", ha dicho antes de añadir que también se constituye con esta norma un Archivo Musical Regional.

Desde Ciudadanos consideran que la ley lleva asociada un "compromiso con financiación adecuada y protege la tradición y patrimonio musical". A su juicio, atiende a todas las realidades musicales como la música clásica o el folclore.

Por parte del PSOE, Yolanda Fernández, se ha mostrado a favor de la ley a pesar de que de las 30 enmiendas que presentaron, solo se les admitieron cuatro siendo una de ellas que en el máximo de un año se desarrolle el Reglamento de la Ley. No obstante ha afirmado que han votado a favor por responsabilidad.

Desde Podemos, Miguel García, ha explicado la abstención de su grupo porque consideran que es una ley "insuficiente". "La música no es un tema que interese al PP como podemos ver en la LOMCE. Se han dejado en el tintero muchísimas cosas en esta ley. No se recoge el anacronismo de enseñanzas de música reglada, no es competencia autonómica pero sí hay margen para plantear cambios que la ley no recoge. Tiene una visión excesivamente elitista", ha dicho.