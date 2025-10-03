Salazones Garre, premio Herentia a la empresa familiar del año

Salazones Garre ha sido reconocida por su capacidad de evolución a lo largo de sus 42 años de historia y su apuesta por la I+D+i para llegar a nuevos mercados - PORTAVOZ

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios Herentia 2025 ha distinguido a Salazones Garre como Empresa Familiar del Año. La XXVIII edición de estos reconocimientos, otorgados por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR), busca poner en valor la trayectoria de compañías por su evolución, continuidad generacional, capacidad de innovación y aportación al progreso económico y social.

Fundada en 1983 en San Pedro del Pinatar, Salazones Garre ha sabido conservar la tradición del salazón mientras incorporaba la I+D+i para adaptarse a las nuevas necesidades de sus consumidores. Su producción combina técnicas artesanales con la tecnología más avanzada, lo que le ha permitido obtener certificaciones internacionales de seguridad alimentaria y consolidar su presencia en España y en el exterior.

La firma destaca, además, por su compromiso con la sostenibilidad, reflejado en el uso de energías renovables y programas de reciclaje de agua y residuos.

"Este galardón reconoce la labor de las empresas familiares de la Región, referentes en sus sectores por generar valor, riqueza y bienestar. Son compañías ejemplo de superación, responsabilidad, esfuerzo y capacidad de anticiparse a los cambios", ha señalado José María Tortosa, presidente de AMEFMUR.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en la Finca Buenavista, en un acto que reunirá a representantes del ámbito empresarial e institucional.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Marisa López, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia. En representación de AMEFMUR han participado José María Tortosa, presidente; Tomás Fuertes, presidente de Honor; Paqui Martínez, directora; y Raúl Colucho, secretario del jurado.

