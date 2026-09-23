Salen de la UCI tres de los heridos en un incidente en la cámara hiperbárica del Centro de Buceo de la Armada

Centro de Buceo de la Armada - ARMADA ESPAÑOLA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Los tres buceadores heridos en el Centro de Buceo de la Armada que se encontraban ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena han abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y evolucionan de forma favorable tras pasar a planta.

Por su parte, el cuarto paciente continúa en la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde permanece estable y pendiente de evolución, según han informado fuentes de la Consejería de Salud.

La Armada mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del suceso, ocurrido en la mañana del pasado miércoles, 16 de septiembre, en una cámara hiperbárica ubicada en la Estación Naval de La Algameca, en el que resultaron afectadas ocho personas.

El centro ejerce como instalación especializada en actividades subacuáticas de la Armada y referente de las Fuerzas Armadas en esta materia y en sanidad de buceo.

La unidad cuenta con una plantilla de 90 personas y asume, entre sus cometidos principales, el mantenimiento a flote de la obra viva de los buques del Arsenal de Cartagena mediante reparaciones de taponamiento, colocación de ánodos y limpieza de aspiraciones.