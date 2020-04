Salud cree que la cifra de fallecidos por coronavirus en la Región se ajusta a las cifras oficiales

Las residencias de mayores suman 4 fallecidos más, hasta contabilizar 42

MURCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel villegas, ha considerado que en la Región no hay una "gran discrepancia" entre la cifra oficial de fallecidos por coronavirus y las personas que realmente han muerto a consecuencia de la enfermedad, aunque ha reconocido que puede haber "algún caso puntual" que no se haya contabilizado.

En una rueda de prensa y al ser preguntado por si en la Región se ha detectado posibles casos de fallecidos por cornavirus que no se hayan detectado por algún motivo y que no estén computando en las cifras de fallecidos oficiales, como en otras autonomías, Villegas ha destacado que su Consejería sigue las indicaciones del Ministerio en este sentido.

Al ser preguntado por cómo se producirá la vuelta paulatina a la normalidad y el fin del confinamiento, Villegas ha señalado que se trata de un asunto que se está estudiando a nivel técnico por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el seno del comité interterritorial.

De hecho, ha señalado que la Región cuenta con un técnico en contacto a nivel nacional con este grupo para ver qué dicen los expertos. Ha reconocido que se barajan varias posibilidades, como un "desescalonamiento" simultáneo en todas las comunidades, que cada una lleve su ritmo o que se haga en función de los sectores.

"Yo tengo mi opinión", ha señalado Villegas, quien ha destacado que la realización de los test de diagnóstico rápido que miden la inmunidad de la población puede revelar en unos días "el escenario que estamos manejando". Asimismo, el estudio que pretende llevar a cabo el Ministerio para conocer el alcance de la enfermedad en la Región "también puede ser clarificador, para ver si hay diferencias entre comunidades a nivel de protección".

Ha señalado que estos datos estarán disponibles en una semana y eso permitirá tener a la Consejería "los pies en el suelo" para no hacer especulaciones. "Todos tenemos ganas de volver a la normalidad y nos asusta lo que puede venir tras la pandemia, pero puede venir un pico de la pandemia tras relajar las medidas", ha advertido.

Respecto a la situación laboral, imagina que tendrá que ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o alguno de sus ministros el que comparezca este fin de semana para ver si se recupera el escenario anterior. En cualquier caso, si se inicia la actividad en empresas no esenciales, la Consejería apuesta por que sigan su labor quienes puedan por teletrabajo y ser exquisitos a la hora de guardar las distancias.

Por otro lado, Villegas ha reconocido estar "preocupado" por el hecho de que se relaje el confinamiento debido a la Semana Santa y a que "todo el mundo está deseando que acabe esto". Con todo, ha instado a extremar las precauciones y quedarse en casa porque "esta semana es crucial, puede ser la que determine la caída de la meseta" en la curva de evolución de la enfermedad.

A este respecto, ha recordado que el Gobierno regional ha pedido apoyo a la Delegación del Gobierno para que se extreme el control de las personas que no están aceptando el confinamiento. "El comportamiento de la sociedad murciana es increíble", ha reconocido Villegas, quien ha señalado que el principal temor "es que venga gente a su segunda residencia".

BALANCE DE DATOS

Según los datos de las 21.00 horas de este martes, en la Región había 1.326 personas afectadas desde el inicio de la crisis sanitaria y 1.048 casos activos, 273 de ellos ingresados, 50 en la UCI. El número de fallecidos se eleva a 85, "un duro trance para familias y allegados a los que este Gobierno transmite su más sentido pésame". El único rayo de luz, según Villegas, son "los 203 curados".

Por lo que respecta al personal sanitario, hay 189 profesionales afectados por COVID-19, 155 de ellos del SMS. Los profesionales en general de distintas especialidades sanitarias afectados rondan los 300 contagiados, ha manifestado.

Ha recordado que la Consejería comenzó este lunes a someter a los test de diagnóstico rápido, en un primer abordaje, a trabajadores y usuarios de las cuatro residencias de personas mayores y del centro sociosanitario que han registrado casos activos, que representan la principal preocupación.

De momento, ha señalado que en estas residencias se han registrado 151 afectados y ha lamentado el fallecimiento de cuatro usuarios más, hasta los 42; mientras que el número de trabajadores de estos centros contagiados asciende a 76 desde el inicio de la pandemia.

Al ser preguntado por la situación exacta en la residencia CASER de Santo Ángel, el consejero ha puntualizado que se están recabando todavía los datos, y ya se ha hecho el test rápido a más de cien trabajadores y residentes. No obstante, ha indicado que se está haciendo también la prueba PCR, lo que lleva un poco más de tiempo, pero los datos estarán disponibles a lo largo del día.

"Una de las armas más valiosas debe ser la investigación científica", según Villegas, quien ha celebrado que el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) haya sido seleccionado para coordinar el primer ensayo clínico realizado en el mundo para probar si el medicamento defibrotide (DEF), ya autorizado para tratar una grave obstrucción de los venas sinusoidales hepáticas que en ocasiones sufren los trasplantados de médula ósea, sirve como terapia contra la enfermedad COVID-19.

RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD SANITARIA

Al ser preguntado por el plan para aligerar las listas de espera ocasionadas por la paralización de las consultas y los quirófanos, el consejero ha señalado que la semana pasada mantuvo una reunión con las gerencias para ver precisamente cómo recuperar la actividad normal, algo que se producirá "probablemente" en un momento en el que no haya desaparecido el coronavirus de forma total. "A partir de la semana que viene ya tendremos un plan de actuación en cada una de las áreas", según Villegas.

En cuanto a una posible relajación por parte de los ciudadanos, que habría vuelto a acudir a las consultas en los centros de salud, Villegas ha asegurado que la Consejería no ha notado grandes diferencias a este respecto.

En cuanto a la posibilidad de que algunas personas eviten ir al hospital a pesar de presentar una situación muy deteriorada, Villegas ha reconocido que la actividad se ha reducido casi un tercio con respecto al año anterior, pero no cree que una persona con un infarto no acuda a Urgencias. Sí le preocupan, en cambio, otros procesos como los de la detección precoz de tumores o la demora de algunas intervenciones quirúrgicas.

Respecto al efecto del verano y las altas temperaturas en la evolución de la enfermedad, Villegas ha mostrado su esperanza en que los 45 grados que se alcanzan en la Región y el ambiente seco "acaben de una vez por todas con el coronavirus, igual que acabó con los otros coronavirus que se dieron hace algunos años".

Sin embargo, ha reconocido que "no hay certezas" en este sentido y los expertos advierten que "no está claro" que el calor lo haga desaparecer. De hecho, ha señalado que es posible que "convivamos" con el virus "hasta que la mayoría de la población haya creado anticuerpos".

Al ser preguntado por el hecho de que haya diputados que hayan decidido acudir al Congreso rompiendo el confinamiento, Villegas ha criticado esta actitud teniendo en cuenta que se está pidiendo un "esfuerzo" a la sociedad. "Cuando veo que una persona, por inconsciencia, que pone en riesgo a un persona que no conoce me parece impresionante, sea político o no; me parece un problema de insolidaridad", ha aseverado.

Finalmente, al ser preguntado por la posibilidad de que se apliquen sistemas de geolocalización a la población para evitar la expansión de la enfermedad, ha indicado que es un tema que no le compete a él sino al Ministerio, que es el que tendrá que evaluar "si es legal o no".