Salud invita a vacunarse sin cita a varones jóvenes nacidos entre 1999 y 2003 frente al virus del papiloma humano

Archivo - Vacunación del Virus del Papiloma Humano (VPH) - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los varones nacidos entre 1999 y 2003 que no se hayan vacunado frente al virus del papiloma humano pueden hacerlo sin cita hasta el 5 de enero en su centro de salud o punto de vacunación habitual. La Consejería de Salud ha organizado esta recaptación dirigida a la franja de población joven para la que está indicada esta protección con el fin de alcanzar al máximo posible de vacunados.

Además de anunciarlo a través de redes sociales, medios de comunicación y en los puntos de vacunación habituales, también se ha enviado mensajes de texto a sus teléfonos móviles para hacerles llegar esta posibilidad que puede resultar más cómoda si disponen de vacaciones de Navidad. La Consejería también enviará mensajes a los varones ya vacunados para que formen parte activa de esta campaña y se les pedirá que lleven a vacunar a un amigo de su edad que todavía no lo haya hecho, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Las coberturas de vacunación en los adolescentes de la Región de Murcia son superiores a las nacionales en alrededor de un 10 por ciento de media, entre otros factores por el apoyo del Gobierno regional a la vacunación escolar, han indicado.

Salud amplió el pasado mayo la vacunación frente al virus del papiloma humano a varones nacidos entre 2001 y 2003, tras la inclusión en 2024 de los nacidos en 1999 y 2000, una protección que hasta ahora solo incluía a los nacidos a partir de 2011. La Región de Murcia es la única comunidad autónoma que ha hecho tal actuación llevando la protección a los varones de hasta 25 años como han hecho países como Reino Unido.

Desde 2024 estaba abierta la campaña de vacunación a jóvenes de 25 y 24 y este año se han incluido los de 21, 22 y 23, hasta llegar a los nacidos en 2010, por lo que la Región de Murcia es una de las Comunidades que más años va a abarcar en su recaptación frente al este virus.

Está previsto que hasta 2027 se pueda recaptar progresivamente a los varones hasta 25 años inclusive. Con esta campaña de la sanidad pública regional se beneficiarán más de 128.000 personas, que hasta ahora tenían que desembolsar más de 170 euros si querían inmunizarse.

En el caso de las mujeres, el calendario prevé la vacunación a los 12 años en el entorno escolar, y se estaba captando a las no vacunadas hasta los 18 años. Sin embargo, con la ampliación a los varones hasta 25 años, al igual que ya ocurrió con las nacidas en 1999 y 2000, se ha ampliado también la vacunación a las mujeres de hasta esa edad que no se vacunaron en su momento en el centro escolar.

La vacuna contra el virus del papiloma humano se administra en la Región de Murcia para las mujeres nacidas desde 1994 con vacuna bivalente, que cubría frente a dos tipos de virus causantes de la mayoría de los cánceres relacionados. En la campaña 2022/2023 se comenzó a administrar por primera vez también en los centros escolares la vacuna nonavalente, que ofrece mayor protección frente a las enfermedades causadas por este virus y se incluyó a varones nacidos en 2011, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Es importante tener en cuenta que las niñas inmunizadas con la vacuna bivalente se consideran correctamente protegidas y no es necesario realizar ningún tipo de actuación más. En ese curso se vacunó a 8.529 varones de 11 años en sus centros escolares, lo que supuso alcanzar una cobertura vacunal superior al 90 por ciento. La segunda dosis la recibieron 7.434 niños, lo que suma casi el 80 por ciento del total.

VIRUS ALTAMENTE CONTAGIOSO

El virus del papiloma humano puede afectar a cualquier persona y es altamente contagioso. Hay diferentes tipos de virus y pueden afectar a la piel y las mucosas (boca, recto y ano, así como las regiones genitales) y algunos tipos de virus son más peligrosos que otros. Además, puede causar algunos tipos de cáncer y otras enfermedades, como las verrugas genitales y lesiones precancerosas.

El virus se puede transmitir por contacto directo piel con piel durante cualquier tipo de relación sexual con una persona infectada por el virus. No hay que olvidar que la utilización del preservativo es importante para prevenir una parte de estas infecciones, además de embarazos no deseados y otras enfermedades de transmisión sexual, pero su utilidad está limitada para la protección frente a la infección por el VPH.