Salud mantiene 912 puestos de difícil cobertura para garantizar la asistencia sanitaria en la Región

Reunión De La Mesa Sectorial De Sanidad. - CARM

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha analizado este jueves el despliegue de los puestos de difícil cobertura implantados en la Región de Murcia, un total de 912 plazas que el Servicio Murciano de Salud (SMS) mantiene para garantizar la asistencia sanitaria en aquellas áreas con déficit estructural de facultativos especialistas.

Estos puestos corresponden a plazas asistenciales cuya cobertura presenta especiales dificultades y llevan asociados incentivos para los profesionales que las ocupan, según ha informado la Comunidad.

En concreto, contemplan una valoración adicional como mérito en la carrera profesional y en los procesos de selección, además de una compensación económica equivalente al 40% del complemento específico.

La reunión de la Mesa Sectorial, la primera en la que ha participado el nuevo equipo directivo de la Consejería de Salud, también ha abordado el plan de verano de 2026, que prevé la contratación de más de 6.500 profesionales para garantizar la asistencia sanitaria durante el periodo estival y facilitar el descanso de las plantillas, con una inversión superior a 37 millones de euros.

De esas contrataciones, cerca de 250 corresponden a facultativos y más de 4.000 a profesionales sanitarios no facultativos. Entre ellos figuran alrededor de 2.000 profesionales de Enfermería, mientras que el resto pertenece a otras categorías.

Asimismo, la Mesa Sectorial ha analizado el proyecto de decreto por el que se ordena la Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud de la Comunidad Autónoma, una norma con la que se pretende regular este ámbito en la Región de Murcia.

Actualmente, cerca de 1.400 residentes realizan su formación sanitaria especializada en la Comunidad.

Por último, durante la reunión se ha presentado un estudio sobre los puestos de Enfermería que, por necesidades asistenciales, requieren ampliar su jornada programada para facilitar el relevo de información sobre los pacientes hospitalizados entre profesionales.

Según la Comunidad, este estudio responde a uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de la Mesa Sectorial para la mejora y el fortalecimiento de la asistencia sanitaria en la Región de Murcia.