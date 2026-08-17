Salud recomienda no entrar en contacto con las medusas de la orilla porque pueden liberar aguijones venenosos

Archivo - Medusa en el mar - MAKSYM PONOMARENKO/ISTOCK - Archivo

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aunque puedan parecer inofensivas, la Consejería de Salud recomienda no entrar en contacto con ejemplares de medusas que han sido arrastrados a la orilla de la playa porque aún podrían liberar aguijones venenosos al tocarlas. "Su poder urticante persiste hasta 24 horas en condiciones de sequedad", ha explicado el director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Cañavate.

La presencia de especies peligrosas en las costas de la Región de Murcia es excepcional, por lo que, en la mayoría de los casos, el contacto con las medusas cursa en síntomas leves, han destacado desde el Gobierno regional.

La Consejería ha recordado que los síntomas más comunes por este tipo de picaduras son enrojecimiento de la zona y escozor cutáneo que puede ir acompañado de hormigueo, dolor punzante, inflamación y marcas del tentáculo del animal, ya que las medusas usan su veneno para protegerse y lo expulsan a través de aguijones microscópicos que tienen en las extremidades.

Excepcionalmente, se pueden dar otros síntomas como dolor de cabeza, problemas digestivos o espasmos que incluso pueden aparecer varias horas después de la picadura y, como ha explicado Cañavate, "la gravedad de la reacción depende, entre otros factores, de la susceptibilidad individual y de la especie de la medusa".

En estos casos, el director general de Salud Pública ha indicado que se debe contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia, ya que la picadura también puede provocar desorientación, problemas respiratorios e incluso cardiacos.

NUNCA AGUA DULCE

Además, han advertido de que, aunque comúnmente se recomiende aplicar amoniaco o vinagre, lo recomendable es limpiar la zona afectada con agua salada -nunca dulce- o suero fisiológico, y retirar con unas pinzas los restos de tentáculos que hayan podido quedarse adheridos a la piel.

Posteriormente, es importante aplicar frío en la zona afectada durante al menos 15 minutos sin que el hielo entre en contacto directo con la piel. En el caso de que haya quedado una herida abierta, se recuerda que esta se puede infectar, por lo que es necesario proteger la piel hasta que cicatrice.