Salud reforzará la seguridad y el control del tabaco en el hospital Santa Lucía tras el segundo incendio en la fachada

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha anunciado durante una sesión de control en la Asamblea que se van a reforzar las medidas de seguridad frente a incendios en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, incluyendo más controles frente al tabaco y la creación inmediata de una comisión técnica para revisar la fachada del centro. La oposición ha acusado al Gobierno regional de "dejadez" y "negligencia política" por no haber sustituido los materiales inflamables de la envolvente del hospital desde el primer incendio registrado en 2015 y el PSOE ha pedido la dimisión del consejero.

En una pregunta del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha reclamado a Pedreño que su respuesta sirva para "dar seguridad a los profesionales, a los pacientes y a la ciudadanía en general, particularmente la de Cartagena". Ha recordado que se han producido "dos incendios, misma causa, mismo procedimiento" en la fachada del Santa Lucía y que en febrero de 2025 la Comisión de Sanidad aprobó una iniciativa para elaborar un informe técnico sobre los materiales de construcción del hospital, detallar las actuaciones realizadas desde 2015 e incluir en los presupuestos partidas para sustituir los materiales inflamables "si así se dictamina por los técnicos".

Álvarez-Castellanos ha lamentado que lo que "no han hecho en estos diez meses ahora" se pretenda resolver "en una semana, deprisa y corriendo" y ha subrayado que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya desaconsejó este tipo de material en 2008 y que "no se utiliza ya en España desde 2019". "Cuántas cosas más tienen que ocurrir", se ha preguntado, antes de pedir al consejero que dé "garantía de que esta vez sí" se harán los deberes "que debieron hacer en 2015 y no hicieron, y en febrero de este año y tampoco hicieron".

El consejero de Salud ha comenzado su respuesta "reiterando y destacando" el trabajo "extraordinario" de los profesionales del hospital, que pusieron "con prontitud" en marcha el plan de emergencias y de evacuación, así como la labor de los bomberos de Cartagena. Ha asegurado que el Servicio Murciano de Salud tiene "circuitos y protocolos de evacuación" en todos los hospitales, incluido Santa Lucía, y que se imparten cursos de formación y simulacros para que el personal pueda actuar de forma coordinada "cuando hay incidencias".

Pedreño ha avanzado que se va a "llevar a cabo una mejora y sobre todo una intensificación" del cumplimiento de la Ley del Tabaco, al existir indicios de que el origen del fuego podría estar relacionado con "un cigarrillo mal apagado". En este sentido, ha anunciado la instalación de cámaras de vigilancia para controlar que no se fuma en el recinto hospitalario, recordando que "en los hospitales no se puede fumar y la gente fuma, y vamos a poner cámaras de vigilancia porque ese es evidentemente una de las causas principales".

Además, ha explicado que existe ya "un avance de informe" solicitado el 26 de noviembre que, según ha dicho, "elimina" que la fachada esté fuera de norma y concluye que "está ejecutada de conformidad con la normativa de protección frente a incendios", ha insistido en que se va a "reforzar la seguridad de la fachada" siguiendo las recomendaciones de una comisión técnica que se constituirá "inmediatamente" con arquitectos, ingenieros y profesionales del Servicio Murciano de Salud, de la Consejería y del propio hospital.

En otra pregunta específica sobre el incendio del 26 de noviembre, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha recordado que "diez años después" del primer fuego en la fachada "tampoco se han tomado las medidas necesarias" para sustituir los materiales inflamables ni mejorar los sistemas y protocolos de seguridad. Ha subrayado que en febrero se aprobó en la Asamblea una moción para hacer un informe sobre lo hecho en la última década y cambiar los materiales peligrosos, "y tampoco han hecho nada".

Fernández ha acusado al Gobierno regional de "dejadez, desidia y desfachatez" y ha recalcado que "hoy no hablamos de una fatalidad imprevisible". "No estamos lamentando víctimas y eso no es un éxito suyo; es un éxito de los magníficos profesionales sanitarios y del personal del hospital", ha enfatizado. También ha denunciado que, según testimonios directos y grabaciones de trabajadores, "las alarmas no sonaron a tiempo" y la evacuación se realizó "por iniciativa y por la profesionalidad del personal sanitario, sin una dirección y sin una coordinación eficaz de la emergencia".

La socialista ha advertido al consejero de que esos testimonios "no puede despreciarlos ni presentarlos como una anécdota" y que le obligan a ofrecer "una respuesta política" y a emprender "una revisión profunda de lo que está pasando en este hospital". A su juicio, lo ocurrido es "una negligencia política en todo orden": "Mismo edificio, mismo problema, misma fachada, mismo patrón de propagación del fuego, una década para actuar y una resolución de este Parlamento ignorada", ha enumerado, antes de exigir que se retiren los materiales inflamables y de reclamar la dimisión "esta misma mañana" de Pedreño por no haber actuado "para proteger" a pacientes y profesionales.

En su réplica, el consejero de Salud ha insistido en que "los circuitos y procedimientos de evacuación han funcionado" y que el trabajo de formación del personal ha permitido que la evacuación fuera "eficaz". Ha reiterado que se reforzará el control del tabaquismo con cámaras y ha subrayado de nuevo que el avance del informe indica que la fachada "está ejecutada de conformidad con lo establecido en la normativa". "Pese a ello, vamos a reforzar esa fachada para dar mayor seguridad", ha añadido, antes de criticar que sea el PSOE quien hable de "vergüenza" y pida responsabilidades políticas.