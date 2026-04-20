Salvamento Marítimo localiza a tres inmigrantes muertos y dos vivos en una embarcación a la deriva en Cartagena

Archivo - Imagen de archivo de la Salvamar Draco en su base de Cartagena (Murcia) - MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha localizado a tres inmigrantes fallecidos y a otros dos sin vida a 25 millas de la costa de Cartagena, según informa la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia.

Un buque militar francés ha dado aviso este lunes por la tarde del avistamiento de una embarcación a la deriva ocupada por cinco inmigrantes varones, tres de ellos sin vida.

Salvamento Marítimo ha desplazado la embarcación Salvamar Draco hasta el lugar para trasbordar tanto a los supervivientes como a los fallecidos para su traslado al Puerto de Santa Lucía de Cartagena.

Una vez en tierra, se ha llevado a cabo el levantamiento de los tres cadáveres, mientras que los dos supervivientes han sido atendidos por Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía, donde han quedado en custodia de la Policía Nacional.