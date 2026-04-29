Samuel Baixauli, elegido rector de la Universidad de Murcia

El rector electo, Samuel Baixauli, a su llegada a la Convalecencia tras ganar las elecciones - UMU

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) eligió este martes en las urnas a Samuel Baixauli como su rector para los próximos seis años, tras conseguir el 58,56% de los votos ponderados, frente al 41,44% obtenido por Alicia Rubio.

"A partir de ahora nos toca ir todos juntos con este nuevo proyecto e intentar que la Universidad avance", declaró Baixauli tras conocerse los resultados. El rector electo compartió su alegría por el "trabajo que ha hecho el equipo para ofrecer un proyecto para la Universidad".

Asimismo, agradeció a todas las candidaturas "el esfuerzo por presentar proyectos para que la Universidad avance".

Baixauli ha conseguido el 63% de los votos en el Grupo A, el del profesorado funcionario; el 58,15% en el grupo B, el profesorado no permanente; el 50,48% de los apoyos del alumnado, el grupo C; y el 58, 21% de los apoyos del personal tecnico de gestión y de administración y servicios, según informaron desde la UMU.

Tras conocerse el resultado de la votación, el actual rector, José Luján, recibió en el edificio de Convalencencia, sede del Rectorado, a Baixauli y a los miembros de su equipo y les transmitió su enhorabuena en nombre de la comunidad universitaria.

Luján felicitó a su sucesor y señaló que "no se puede parar un minuto, la universidad genera y transfiere conocimiento, es nuestra obligación y nuestra vocación".

El actual rector también tuvo un recuerdo para las otras cuatro candidaturas que "de manera muy digna y muy responsable han elaborado proyectos de defensa de la Universidad de Murcia". "La Universidad está en buenas manos", concluyó.

SAMUEL BAIXAULI

Baixauli es catedrático del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia.

Licenciado con Premio Extraordinario y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, cuenta con cinco quinquenios docentes y cinco sexenios reconocidos por la CNEAI (cuatro de investigación y uno de transferencia).

Su trayectoria combina más de veinticinco años de docencia universitaria y dieciséis años de experiencia en cargos de gestión académica.Durante los últimos ocho años ha sido decano de la Facultad de Economía y Empresa.

PARTICIPACIÓN 22,31%

La participación de esta segunda vuelta en las elecciones al Rectorado ha sido del 22,31%.

En estas elecciones estaban llamadas a votar 32.251 personas. El censo incluye a 3.385 miembros del personal docente e investigador (PDI), 1.223 trabajadores del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como a 26.168 estudiantes oficiales y 1.465 no oficiales.

El sistema de elección al Rectorado se basa en un modelo de voto ponderado por sectores, lo que implica que no todos los sufragios tienen el mismo peso. De este modo, el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y el profesorado permanente laboral (Grupo A) concentra el 51 % de la representación total.

El resto del personal docente e investigador (Grupo B) aporta un 4 %, mientras que el estudiantado (Grupo C) suma el 27 % y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Grupo D) completa el reparto con el 18 %.