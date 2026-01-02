San Javier adapta los actos de la noche de Reyes ante la previsión de lluvias

Los concejales de Cultura, David Martínez, y de Festejos, Isabel Madrid - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier se ha visto obligado a reubicar los actos programados para celebrar la llegada de los Reyes Magos el próximo 5 de enero debido a la previsión de lluvias, con el objetivo de "asegurar que la ilusión de los más pequeños y la magia de esta noche tan especial no se vean empañadas" por las precipitaciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En la pedanía de Santiago de la Ribera, en lugar del desembarco y la gran cabalgata se realizará una recepción a Sus Majestades en el centro cultural Príncipe de Asturias, a partir de las 17.00 horas.

En San Javier también se cancelarán los actos previstos en la Plaza de España. En su lugar, el alcalde, José Miguel Luengo, entregará la llave mágica a los Reyes Magos en un espectáculo de música y luz protagonizado por algunos de los más destacados personajes Disney en el pabellón auxiliar del polideportivo municipal, a las 19.00 horas.

En las pedanías del municipio, donde había previsto actos, se mantiene el formato habitual con pequeñas adaptaciones.

Los concejales de Cultura, David Martínez, y de Festejos, Isabel Madrid, han lamentado que el mal tiempo obligue a modificar una celebración tan esperada, pero han agradecido el esfuerzo de todo el equipo del Ayuntamiento para adaptarse. "La noche de Reyes no se suspende. La lluvia no puede detener la ilusión. Nos adaptamos y no renunciamos a vivir esta noche mágica", han dicho.