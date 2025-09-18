San Javier aprueba destinar 150.000 euros para dotar de césped artificial el campo de fútbol del CEIP Joaquín Carrión

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado este jueves un expediente de concesión de crédito extraordinario para dotar al presupuesto vigente de una partida de 150.000 euros que se destinarán a sufragar parte de los gastos del césped artificial con el que se dotará al campo de fútbol del colegio Joaquín Carrión Valverde, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Héctor Verdú, ha explicado que el crédito extraordinario, aprobado con los votos a favor de los grupos Popular, Pleamar y Socialista y la abstención del grupo Mixto y Vox, se financiará con las bajas de otras partidas que no se van a ejecutar en este año y por sobrantes de partidas ya adjudicadas.

Verdú ha señalado que con esta iniciativa se pretende dar respuesta a la gran demanda existente en el municipio para la práctica de fútbol a través del Club Deportivo Escuela de Fútbol Mar Menor, con el que se firmará un convenio de colaboración.

El convenio establecerá la cesión de la infraestructura y la aportación de 150.000 euros por parte del Ayuntamiento, como parte de la inversión necesaria para dotar al campo de fútbol del colegio de césped artificial y para acoger y ampliar las plazas disponibles de la Escuela de Fútbol Mar Menor, que cuenta con una gran lista de espera.

Verdú ha recordado que esta obra supondrá la creación del que será el cuarto campo de fútbol de césped artificial, junto al Estadio Pitín y los campos de Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor.

APROBADO PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2025-2026

Entre otros asuntos, el Pleno ha aprobado el plan económico financiero 2025-2026 para compensar el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio de 2024 en 980.000 euros, a pesar de cumplir con el resto de reglas de obligado cumplimiento con un superávit de 500.000 euros, con un pago a proveedores en 13 días y un 33 por ciento de endeudamiento, "muy por debajo del máximo que marca la ley", según ha manifestado Verdú.

El edil ha señalado que "como señala el informe de Intervención esto no se ha debido a un problema estructural de las finanzas municipales si no que se debe a circunstancias excepcionales" .

En este sentido, ha explicado que en 2024 "a pesar de reducir el gasto en casi tres millones respecto a años anteriores, estas inversiones se hicieron con fondos propios".

El edil de Hacienda ha agregado que precisamente "por la salud financiera del Ayuntamiento no serán necesarias medidas drásticas" y ha explicado que el plan para 2025 ya se ha cumplido con la modificación de varias ordenanzas y la no disponibilidad presupuestaria de 150.000 euros.

Para 2026 se sumará en la recogida de residuos el quinto contenedor de obligada implantación y una no disponibilidad presupuestaria de 300.000 euros. El Plan se ha aprobado con los votos a favor del grupo Popular, la abstención de Pleamar y grupo Socialista y el voto en contra de Vox.

APOYO A LA ILP PARA LA REFORMA DE LA LEY DE AGUAS

El Pleno ha aprobado también una moción presentada por Pleamar con la que se declara el apoyo institucional a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue la reforma del artículo 14 de la Ley de Aguas.

El texto, que recuerda la vulnerabilidad de la zona frente a las avenidas de agua, señala las "carencias" de la Ley en materia de prevención y preparación frente a desastres naturales particularmente en relación a la protección de la vida humana, que es lo que pretende recoger ampliamente con la modificación que promueve la ILP.

Asimismo, recoge que se incorpore "el principio de profesionalidad , capacidad e idoneidad técnica de los cargos de la administración pública del agua y de los puestos técnicos de ésta".

La moción se ha aprobado con el voto a favor de Pleamar y Vox y la abstención del grupo Socialista y Popular, que se ha mostrado favorables con el fondo de la moción aunque han cuestionado algunos aspectos de la redacción.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado dos mociones presentadas por Vox, una de ellas sobre la creación de un registro municipal de personas electrodependientes e implantación de medidas de asistencia ante posibles cortes eléctricos con los votos en contra de los grupos Socialista y Popular y a favor de Pleamar, y otra sobre la mejora del Parque Almansa con el voto en contra del grupo Popular, la abstención del grupo Socialistas y a favor de Pleamar.