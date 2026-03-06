San Javier custodiará la Sardina en su 175 aniversario con un desembarco "por tierra, mar y aire"

Acto de presentación de los actos de recepción de la Sardina - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SARDINA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

San Javier se convertirá este año en el guardián de la Sardina antes de su entrega a Murcia para las Fiestas de Primavera. El alcalde, José Miguel Luengo, presentó este jueves los actos programados para el sábado 14 de marzo, fecha en la que el municipio recibirá el símbolo del Entierro en una edición histórica que conmemora el 175 aniversario de la festividad.

La jornada central comenzará con una llegada de la Sardina, que cruzará el canal del Estacio desde el Mediterráneo para adentrarse en el Mar Menor. A las 12.00 horas, en Santiago de la Ribera, tendrá lugar un "desembarco aéreo" cuyo formato se mantiene por el momento en secreto, seguido de una sardinada popular y actuaciones musicales de Dora Helena y Dj Raúl, según ha informado el Ayuntamiento.

"La Sardina llegará a San Javier por tierra, mar y aire", ha adelantado el alcalde, José Miguel Luengo, que ha agradecido al presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz, presente en el acto, la confianza puesta en San Javier para custodiar la Sardina en un año en el que se celebra el 175 aniversario de la fiesta.

Ruiz ha indicado que en su organización "tuvimos claro que San Javier era el municipio adecuado para recibir la Sardina en el 175 aniversario" y ha agradecido la hospitalidad con la que San Javier acoge la Sardina por tercera vez en la historia del Entierro.

La concejala de Fiestas, Isabel Madrid, ha detallado que la jornada culminará a las 19.30 horas con un gran desfile sardinero desde Cuatro Picos hasta la plaza de España de San Javier. En el cortejo participarán comparsas de carnaval, escuelas de danza locales y los grupos sardineros junto al emblemático 'Dragón de Conte'.

Tras el desfile, se realizará la recepción oficial por parte de las autoridades y el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz.

Como antesala a los días grandes, la programación incluye diversas actividades previas que arrancarán el lunes 9 de marzo con la visita de los grupos sardineros a los centros escolares del municipio para acercar la tradición a los más jóvenes.

Asimismo, el viernes 13 de marzo se descubrirá en el Parque Almansa una escultura conmemorativa realizada en mármol y bronce por el artista Nicolás de Maya, una obra que rinde homenaje a las tres ocasiones históricas --1997, 2016 y este 2026-- en las que San Javier ha ostentado el honor de custodiar la Sardina.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL OFICIAL

Durante el acto, que ha contado con la presencia del Gran Pez 2026, Javier Pujante, se ha presentado el cartel anunciador, una obra donada por Fulgencio Saura Miras. Se trata de una pieza "de estilo neoimpresionista con tintes goyescos y barberianos que representa la fiesta de la llegada de la Sardina a Murcia desde San Javier", según ha explicado el concejal de Cultura, David Martínez.

San Javier custodiará la Sardina hasta el 5 de abril, momento en que será entregada a la Agrupación en Murcia para su posterior quema el sábado 11 de abril, cerrando así el ciclo de las Fiestas de Primavera.