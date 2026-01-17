San Javier estrenará campaña turística en Fitur con rostros locales conocidos y la persona como centro del mensaje

'San Javier, San Bien', Es El Lema De La Nueva Campaña De Promoción Turística Que El Ayuntamiento De San Javier Llevará A Fitur La Semana Próxima Y Que Anoche Fue Presentado En El Hall Del Teatro De Invierno - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

'San Javier, san bien', es el lema de la nueva campaña de promoción turística que el Ayuntamiento de San Javier llevará a Fitur la semana próxima y que anoche fue presentado en el hall del Teatro de Invierno. Se trata de un juego de palabras que enfatiza la idea sencilla de lo bien que se está y se vive en San Javier .

El alcalde, José Miguel Luengo, que presentó el video promocional de la campaña junto a la concejala de Turismo, Estíbaliz Masegosa, explicó que "San Javier, san bien, habla de bienestar , de calidad de vida, de equilibrio, de disfrutar del entorno, del tiempo y de las personas".

Precisamente, las personas adquieren un papel fundamental en la campaña que sitúa a los vecinos en el centro del mensaje y de la imagen para resaltar las bondades del municipio que más allá de un destino de verano, "es un municipio que late los doce meses del año".

Las personas contribuyen así a la carga más emocional de la que se ha querido dotar la nueva campaña turística que cuenta con diez rostros conocidos por todos los vecinos, representantes de distintos sectores sociales y relacionados con el turismo, que ejercerán de embajadores de su pueblo.

'San Valentín', de Confiterías La Cierva; 'Santa Pepa', del restaurante La Lonja, 'San José' de Kalima Charter o 'Santa María', de Apartamentos Pagán, son algunos de los vecinos que aparecen tanto en el video como en la cartelería exterior que reforzará la campaña.

"Esta es la campaña de promoción de quienes abrís vuestros negocios cada mañana. De quienes atendéis a quienes nos visitan. De quienes sembráis y recogéis los mejor de esta tierra. De quienes organizáis eventos, competiciones, actividades culturales. De quienes cuidáis este municipio con vuestro trabajo y compromiso diario", señaló el alcalde antes de dar paso al video.

"Una marca turística solo es creíble cuando la respalda su gente", señaló el alcalde, José Miguel Luengo en el "preestreno" del nuevo material audiovisual que lanza el Ayuntamiento de San Javier, en un acto que contó con la asistencia de representantes del sector turístico, social y económico del municipio, vecinos y los diez rostros protagonistas de la campaña.

La concejala de Turismo, Estíbaliz Masegosa agradeció la participación y la disposición de los vecinos que se han implicado en esta campaña y destacó "la importancia de las personas en cualquier proyecto y especialmente en este, en el que queremos expresar lo que es y lo que significa San Javier".

Masegosa enfatizó el mensaje de la campaña "San Javier, san bien" que pone el acento en "lo bien que se vive en San Javier todos los meses del año, por sus servicios, su actividad y las oportunidades que ofrece. No es solo un lugar turístico sino un lugar donde apetece vivir, y desdeluego volver siempre".