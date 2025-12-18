San Javier invierte más de 107.000 euros en ayudas educativas en 2025 para apoyar a familias, estudiantes y centros

La concejala de Educación, María José Bernal - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier, a través de la Concejalía de Educación, ha invertido este 2025 un total de 107.550 euros en ayudas dirigidas a estudiantes, centros educativos y Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) del municipio, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

La edil de Educación, María José Bernal, ha destacado que "hemos trabajado para que ningún alumno se quede atrás, apoyando desde las etapas más tempranas hasta los estudios superiores, y reconociendo también el esfuerzo de quienes destacan académicamente".

Estas ayudas se han distribuido en cuatro grandes bloques: segundo ciclo de Educación Infantil, los premios a la excelencia académica, movilidad para estudios postobligatorios y apoyo a centros y AMPA.

En lo que respecto a Educación Infantil, el Ayuntamiento ha concedido 287 ayudas de 69,50 euros para la compra de libros y material didáctico en segundo ciclo, lo que ha supuesto una inversión total de 19.946,50 euros.

Por su parte, ha otorgado 12 premios a la excelencia académica de 500 euros, con una partida de 6.000 euros, destinados a estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos de Grado Superior con mejores expedientes.

Además, un total de 237 estudiantes que cursan estudios fuera del municipio han recibido ayudas por desplazamiento, adaptadas a la distancia de su centro, con un total invertido de 56.550 euros.

También se han destinado 25.000 euros a mejorar el funcionamiento de los centros educativos y a apoyar la labor de las asociaciones de madres y padres. De esta cantidad, 15.000 euros se dirigieron a material y actividades extracurriculares, 2.000 a transporte para centros fuera del casco urbano y 8.000 a las AMPA.

Bernal ha subrayado que "invertir en educación es una prioridad para este equipo de Gobierno" y ha indicado que estas ayudas "responden al compromiso del Ayuntamiento con el bienestar educativo de los vecinos de San Javier".