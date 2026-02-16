San Javier pone en marcha un servicio de mantenimiento de la vía pública y la señalización viaria en todo el municipio

El servicio cuenta con un mínimo de seis vehículos y diez personas - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y la concejala de Servicios Públicos, María Dolores Ruiz han presentado este lunes "el primer contrato de mantenimiento de la vía pública de la historia del Ayuntamiento", en palabras del alcalde que ha señalado que se trata de "un contrato fundamental que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento continuo de la vía pública, la seguridad vial y de las personas".

El contrato que ya está en vigor, supone una inversión anual de 600.000 euros e incluye el mantenimiento de la vía pública y de la señalización viaria en todo el municipio. Se trata de un servicio especializado que cuenta con un mínimo de seis vehículos y diez personas, que se ocuparán de dar respuesta inmediata a los problemas cotidianos de mantenimiento en espacios públicos, según han informado desde el Consistorio.

De manera programada o urgente y priorizando aquellas actuaciones que puedan suponer un riesgo para peatones o vehículos, el nuevo servicio de mantenimiento se ocupará de bacheos y asfaltados, reposición de pavimentos deteriorados como baldosa, losa de hormigón o adoquines, entre otros, reparación de aceras y superficies hundidas o degradadas, renovación y reposición de bordillos, peldaños y elementos de accesibilidad y levante y ajuste de arquetas y tapas de rasante, entre otras.

En materia de señalización se ocupará de la reposición, instalación, suministro, borrado, repintado, modificación y reordenación de la señalización tanto vertical como horizontal abarcando todo el municipio.

El alcalde, José Miguel Luengo ha subrayado que este servicio "refuerza y mejora acciones como la Línea Verde que funciona con éxito desde hace años en la que los vecinos pueden notificar de manera instantánea cualquier desperfecto en la vía pública".

Luengo ha señalado que este tipo de servicios de mantenimiento complementa las inversiones que está realizando el equipo de Gobierno en la renovación de asfalto con una inversión de 1,7 millones de euros el pasado año, y 1,5 millones de euros para este año 2026.