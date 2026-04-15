San Javier, primer municipio en la Región de Murcia en concluir la implantación del quinto contenedor - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El quinto contenedor, el de color marrón para residuos orgánicos, ya se encuentran implantado y operativo en el municipio de San Javier, donde durante el pasado mes de marzo se recogieron un total de 200 toneladas de fracción orgánica.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, que ha presentado el servicio junto a la concejala de Obras y Servicios, María Dolores Martínez, ha explicado que ya se han colocado 400 contenedores marrones en todo el municipio, tal y como marca la Ley de residuos y suelos contaminados, para una economía circular.

Luengo ha afirmado que San Javier se ha convertido en "el primer municipio de la Región que tiene implantado el servicio al cien por cien", según han informado desde el Consistorio.

"La separación de residuos ya no es una opción sino una obligación", ha señalado José Miguel Luengo que ha hecho hincapié en que "a partir de ahora estos residuos dejan de ser un gasto para convertirse en un recurso para la elaboración del compost e incluso para la generación de energía, contribuyendo a la economía circular y a la reducción del impacto ambiental".

CAMPAÑA INFORMATIVA

La puesta en marcha del quinto contenedor ha venido acompañada de una campaña bajo el título 'El marrón está de moda', para garantizar el buen uso por parte de la ciudadanía que, además de la concienciación recicladora, debe tener en cuenta para un uso adecuado que los residuos del contenedor marrón deberán ser exclusivamente orgánicos y depositados en bolsas compostables.

Además de restos de comida, tanto crudos como cocinados, incluidas cáscaras de fruta y verdura, resto de carne y pescado, pan y resto de bollería posos de café e infusiones, también se incluyen cáscaras de huevo, servilletas de papel y papel de cocina y pequeños restos de jardinería doméstica, como hojas o flores.

La campaña informativa ha comenzado con el envío de cartas a todos los vecinos junto con un imán de obsequio, en el que se indica donde se deposita cada residuo, actividades escolares, publicidad en redes sociales y un número de teléfono, el 694 241 520 para resolver cualquier duda.

Asimismo se ha programado un evento para la mañana del sábado 18 de abril a partir de las 11.00 horas en el parque Almansa. La concejala María Dolores Ruiz ha informado que a las 11.00 horas se presentará toda la dotación humana y material, con 3 recolectores de carga lateral, 1 lavacontenedores y vehículos de apoyo.

Los asistentes podrán optar a un contenedor doméstico jugando a la Ruleta del Reciclaje y a asistir a las 12.00 horas a un desfile de moda con prendas creadas o decoradas con residuos orgánicos, entre otras sorpresas. Diez jóvenes del municipio desfilarán con modelos realizados con residuos de fruta, verdura, corcho, pasta y café, entre otros.