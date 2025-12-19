San Javier, reconocido como Faro del Emprendimiento de la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha sido distinguido como Faro del Emprendimiento 2025 por la puesta en marcha y consolidación del Centro de Negocios, un recurso municipal que apoya a la creación de empresas y al empleo.

El reconocimiento se entregó este pasado martes, en el Parque Científico de Murcia, en Espinardo, durante la jornada Emprendedor Excelente Red PuntoPyme 2025, organizada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

En el caso de Activa San Javier, el reconocimiento premia la labor desarrollada durante 2025 en materia de formación, capacitación, orientación al empleo y apoyo al emprendimiento, con un crecimiento sostenido del número de usuarios del Centro de Negocios y un aumento de las empresas creadas. El año 2025 ha supuesto la consolidación definitiva de este servicio municipal como referente comarcal, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El galardón fue recogido por el concejal de Empleo, Héctor Verdú, quien agradeció al Instituto de Fomento, a la Red PuntoPyme y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia este reconocimiento, destacando el trabajo del equipo técnico y de los Agentes de Desarrollo Local de Activa San Javier, que le acompañaron en el acto.

Junto al Ayuntamiento de San Javier, fueron reconocidos como Faros del Emprendimiento 2025 el Ayuntamiento de Cartagena, su Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) y el Ayuntamiento de Alguazas, por su trabajo continuado en el fortalecimiento del tejido emprendedor local.