San Javier reúne este fin de semana a 80 bailarines en la final nacional de un campeonato de bailes latinos - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

San Javier acoge este fin de semana la final nacional de 'El Mundial', el campeonato de bailes latinos del que saldrán los bailarines que representarán a España en la final internacional, prevista del 26 de abril al 3 de mayo de 2027 en Argentina. La competición reunirá a 80 participantes de distintos puntos del país, entre ellos 30 procedentes de Yaiza Dance Estudios, ubicado en Santiago de la Ribera.

La fase competitiva se celebrará este domingo, 22 de noviembre, de 11.00 a 15.00 horas en el Teatro de Invierno, con 22 categorías que abarcan desde Baby hasta Senior. La sesión estará abierta al público, con entradas a un precio de 20 euros y de diez euros para los abonados al polideportivo municipal, que podrán adquirirlas en la puerta del recinto, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

El programa comenzará el sábado 21 de noviembre con una jornada de formación dirigida a competidores, jueces y bailarines externos, que tendrá lugar en la sala multiusos del edificio del Parque Almansa. Por la tarde se celebrará un encuentro social. Entre los formadores figuran los nueve veces campeones del mundo Ricardo Vega y Karen Forcano, que impartirán una sesión de salsa por parejas, además de Yaiza Melero, Alfonso y Mónica, Tamara Arroyo y Jesús Martínez, que abordarán distintas disciplinas y aspectos relacionados con el baile.

El evento ha sido presentado en el Ayuntamiento de San Javier por Yaiza Melero, de Yaiza Dance Estudios, y los bailarines Ricardo Vega y Karen Forcano, acompañados por el alcalde, José Miguel Luengo, y el concejal de Deportes, Sergio Martínez. Melero, campeona mundial de salsa y bachata, ha impulsado la celebración de esta fase nacional en el municipio.

Luengo ha destacado la importancia de la cita para el mundo del baile latino y ha agradecido a Melero su trabajo para traer el campeonato a San Javier, así como a los organizadores por elegir el municipio como sede. También ha dado la bienvenida a los participantes desplazados desde otros puntos y ha deseado suerte a los bailarines locales para conseguir una plaza en la final de Argentina.