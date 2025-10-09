San Javier suspende todas las actividades municipales con motivo de la alerta roja de este viernes

SAN JAVIER (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha decretado el Plan frente a Emergencias en la localidad y ha movilizado a todos los servicios para intervenir ante posibles incidencias desde este jueves, según ha anunciado el alcalde José Miguel Luengo, que ha avanzado de la suspensión este viernes de las clases en todos los centros educativos del municipio y centros de personas mayores, tal y como ha decretado el Gobierno regional.

Asimismo, ha anunciado el cierre de todas las dependencias municipales y actividades dependientes del Ayuntamiento, como polideportivo y biblioteca, entre otros, con motivo de la alerta roja por lluvias intensas activada por la Aemet, de 10.00 a 23.59 horas de este viernes.

Con este motivo se aplaza la inauguración y celebración del Oktoberfest al siguiente fin de de semana, del 17 al 19 de octubre, mientras que la representación de 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores, se pospone al 2 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro de Invierno.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha pedido a la población extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios y ha informado del dispositivo municipal tras presidir la reunión de coordinación de emergencias que se ha celebrado en Alcaldía con la participación de todos los servicios municipales, para gestionar la alerta naranja de este jueves, y el aviso rojo previsto para este viernes.

Para este jueves no se han suspendido clases ni actividades aunque se aconseja precaución y seguir la evolución de las previsiones, siempre por medios y canales oficiales.

Tras la reunión de coordinación, el alcalde ha informado de la activación del Plan Territorial frente a Emergencias en San Javier (PEMU) en fase de preemergencia, que moviliza medios materiales y humanos para las labores tanto de prevención como de actuación si fuera necesario.

En la reunión se ha puesto de manifiesto el trabajo realizado hasta el momento en limpieza de cunetas, rejillas, imbornales, colectores, tanques de tormenta y otros como la apertura de caminos en las playas para evitar el arrastre de arena al mar.

Los servicios públicos municipales, así como de la empresa encargada de la limpieza viaria, estarán movilizados para intervenir en caso necesarios, así como un refuerzo de Policía Local y de Protección Civil, para garantizar la seguridad de la población.

También se ha movilizado a Servicios Sociales para atender emergencias o incidencias que pudieran producirse con personas sin recursos y que puedan precisar ayuda.

Precisamente, este jueves tenía una reunión acordada con anterioridad en la Confederación Hidrográfica del Segura para conocer la evolución del proyecto de los diques en la rambla de Cobatillas, que el Ayuntamiento demanda para frenar las avenidas del agua que llega al municipio en episodios de lluvias torrenciales.

En este sentido, ha informado el presidente de la CHS, Mario Andrés Urrea, le ha trasladado que el proyecto se encuentra ya en Madrid para su licitación.

Luengo se ha mostrado esperanzado en que el proyecto se licite cuanto antes "y que todas las infraestructuras que se están haciendo en San Javier tengan ese complemento necesario que contribuirá a frenar las aguas en su bajada al mar".