San Javier unifica la XII Feria de Asociaciones y la IV Feria del Libro este fin de semana en la explanada Barnuevo

Presentación de las XII Feria de Asociaciones y la IV Feria del Libro
Presentación de las XII Feria de Asociaciones y la IV Feria del Libro - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 13:50
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SAN JAVIER MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Asociaciones y la Feria del Libro de San Javier se celebrarán de manera conjunta por primera vez el próximo fin de semana, 28 y 29 de marzo, en la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, bajo el lema 'Palabras que unen'.

Así lo ha anunciado la concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, en la presentación del evento, con el que se ha pretendido "unir en un mismo espacio dos iniciativas muy importantes en nuestro municipio, la participación social y la cultura".

El recinto que acogerá a más de 30 asociaciones y 30 escritores, la mayoría locales, se podrá visitar el sábado de 10.30 a 19.00 y el domingo de 10.30 a 14:00 horas.

La Feria de Asociaciones que celebra su XII edición reunirá este año a más de 30 entidades de temáticas muy variadas que abarcan todos los intereses.

Además de darse a conocer, las asociaciones se ocuparán de dinamizar sus estands y la propia Feria con actividades abiertas a todo el público.

El programa incluye una degustación de café para empezar, actividades infantiles, actuaciones musicales y espectáculos, además de actividades temáticas de algunas asociaciones.

La mascota local de los parques municipales , Tobías Alasuelta, visitará el recinto en la mañana del domingo que acabará con una sesión de Dj y Vermut a cargo de Don Michael Reggae.

El Banco del Tiempo, la Biblioteca y Protección Civil contará con sus propios stands desde los que ofrecerán información y talleres como los de RCP que ofrecerá Protección Civil, en los dos días de feria.

El concejal de Cultura, David Martínez, el coordinador de Bibliotecas, Toni Díaz y el escritor local Javier Marín han presentado la Feria del Libro que cumple su IV edición, en la explanada y que este año se fusiona con la de asociaciones.

Javier Marín, autor de novela negra, será uno de los 30 escritores locales que estarán a disposición del público para dar a conocer su obra.

La Feria del Libro, que incluye una 'bebeteca' para los más pequeños, ha organizado juegos y yincanas para adultos, con los escritores locales y también infantiles sobre cuentos, para jugar en familia, con un diario y un libro infantil como premio respectivamente.

El concejal David Martínez coincidió con la concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, en lanzar una invitación masiva a visitar la Feria durante los dos días del fin de semana "para conocer mejor el rico tejido asociativo así como la gran producción literaria de autores del municipio".

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