San Pedro del Pinatar destina más de 400.000 euros a revitalizar y modernizar la fachada marítima

Playa en San Pedro del Pinatar - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y el concejal de Turismo, Javier Castejón, han presentado en Lo Pagán un paquete integral de actuaciones en la fachada litoral de La Puntica y Villananitos, que abarca la renaturalización del carril bici, nuevos puntos de sombra, embellecimiento y equipamiento de la fachada marítima y la modernización de puntos de información turística. del entorno litoral y el refuerzo de los servicios de información turística.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado a través de los fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta iniciativa ha supuesto una inversión de tres millones de euros orientada a la renovación integral del modelo turístico local, impulsando la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de los espacios públicos.

Entre las principales actuaciones destaca el mantenimiento, pintado y renaturalización del carril bici a lo largo de los paseos marítimos de La Puntica y Villananitos.

Esta intervención busca integrar de forma armónica la vía ciclista en el entorno urbano y costero, incrementando la seguridad vial de peatones y ciclistas, al tiempo que consolida un modelo de ciudad más verde y respetuoso con el medio ambiente.

Asimismo, el proyecto contempla un cuidado plan de embellecimiento de la fachada marítima que incluye la instalación de alumbrado y guirnaldas de iluminación ornamental, así como la mejora e integración funcional de las fuentes públicas en Villananitos y La Puntica mediante atractivas cortinas de agua decorativas.

Para potenciar la dinamización del litoral y enriquecer la experiencia de los transeúntes, se han incorporado un columpio turístico acuático en Villananitos y se han instalado soportes fotográficos autoasistidos desplegados por todo el paseo para la realización de selfies con el entorno natural de fondo en puntos como las playas, el balneario de Las Monjas o el paseo de La Mota.

En cuanto al mobiliario urbano, se han instalado también nuevos puntos de sombra, se trata de pérgolas equipadas con bancos para el descanso, estratégicamente ubicadas a lo largo de los paseos marítimos.

El refuerzo de la atención al turista es otro de los ejes principales de esta inversión, por ello se ha instalado una nueva Oficina de Información Turística fija en Villananitos, diseñada con una cuidada estética acorde con el entorno marino.

A este punto de atención presencial se sumará de manera complementaria una oficina de turismo móvil, que proporcionará versatilidad para atender eventos y zonas de gran afluencia.

De forma paralela, la experiencia digital del visitante se ve reforzada con el despliegue de una red de tótems y puntos de información turística distribuidos por todo el término municipal. Estos soportes interactivos permiten a residentes y turistas consultar contenidos actualizados sobre la oferta local, agenda de actividades, recomendaciones de seguridad y mensajes de sensibilización ambiental.

El alcalde ha recordado que estas actuaciones se suman a otras como la renovación de todos los puestos de salvamento, el nuevo observatorio elevado en el entorno del Parque Regional, la reforma de los baños de lodo o las estaciones para carga y reparación de bicicletas eléctricas.