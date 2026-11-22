El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin ofrecido en el Palacio Príncipe de Asturias de Murcia - ROS CAVAL/EUROPA PRESS

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado declarado este domingo a los murcianos y murcianas como "personas gratísimas" haciendo un guiño a su designación como 'Persona Non Grata' por el parlamento autonómico.

Esta ha sido una de las pocas referencias en clave regional que ha hecho el secretario general del PSOE y candidato a las presidencia del Gobierno, en un acto con un pabellón Príncipe de Asturias repleto con 4.000 personas según la organización, con la banda murciana Stolen amenizando la espera, desde más de una hora antes del inicio, y unas 6.000 personas en el exterior, siguiendo su intervención en pantalla gigante.

Sánchez ha comenzado su intervención ondeando la bandera de la Región de Murcia y saludando a todas las personas que se han quedado fuera del pabellón. Y haciendo un guiño a su designación como 'persona non grata' por la Asamblea Regional, ha declarado a las gentes de la Región de Murcia como "gratísimas".

El único incidente que se ha producido durante el acto ha sido la caída sufrida por una mujer, de unos 50 años, que se ha precipitado desde una de las gradas laterales al ceder la estructura de madera en el lugar en el que estaba sentada, aunque afortunadamente ha sido atendida por los efectivos sanitarios y todo ha quedado en un susto.