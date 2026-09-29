Santiago de la Ribera (San Javier) se convierte este sábado en un gran estudio de pintura al aire libre

SAN JAVIER (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Santiago de la Ribera acogerá este sábado, 3 de octubre, el I Concurso de Pintura al Aire Libre de San Javier, una iniciativa promovida por la Fundación Caja Rural Regional de Murcia, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, que convertirá durante una jornada distintos rincones del municipio en espacios de creación artística.

El certamen, de ámbito nacional, reunirá a artistas y aficionados de diferentes procedencias, que podrán elegir libremente el lugar desde el que plasmar su particular visión de Santiago de la Ribera, según ha informado el Consistorio ribereño.

Playas, el Mar Menor, el paseo marítimo, embarcaciones, espacios naturales, arquitectura y otros elementos representativos del entorno serán algunos de los escenarios que podrán convertirse en protagonistas de las obras.

La actividad comenzará a primera hora de la mañana. Los participantes deberán realizar la inscripción y el sellado del soporte entre las 9.00 y las 11.00 horas en la puerta principal del Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera, en el paseo Colón. El concurso se desarrollará hasta las 18.00 horas, momento establecido para la entrega de las obras.

La convocatoria está abierta a participantes de todas las edades, tanto aficionados como profesionales, y contempla categorías de adultos, juvenil e infantil.

Las obras deberán realizarse íntegramente durante la jornada y representar algún espacio o elemento relacionado con el territorio marino y los paisajes de Santiago de la Ribera.

JURADO VINCULADO AL ARTE Y LA CULTURA

El jurado está compuesto por cinco personas vinculadas al ámbito artístico, cultural y a las entidades organizadoras: José González, director de Caja Rural Regional y vicepresidente de la Fundación Caja Rural Regional; Juan Francisco Pagán, director del Área de Personas de Caja Rural Regional; Mati Fernández, técnico de Cultura del Ayuntamiento de San Javier; Manuel Páez, escultor y pintor; y Juan García Sandoval, director-conservador del Museo de Bellas Artes de Murcia, museólogo y crítico de arte.

Los miembros del jurado serán los encargados de valorar las obras atendiendo a los criterios establecidos en las bases del concurso y determinar los trabajos premiados en las diferentes categorías.

La entrega de premios se adelanta a las 19.00 horas La jornada concluirá con la entrega de premios a las 19.00 horas, que se adelanta respecto al horario inicialmente previsto. Será el momento en el que se den a conocer las obras seleccionadas por el jurado y se reconozca a los ganadores de las distintas categorías.

El concurso cuenta con una dotación económica y material de más de 3.400 euros en premios. En la categoría de adultos se concederán tres premios de 1.800, 900 y 400 euros, respectivamente.

La categoría juvenil contempla dos premios, consistentes en tarjetas regalo de 150 y 50 euros, mientras que la categoría infantil contará con dos premios consistentes en maletines de pintura valorados en 100 y 40 euros.

Además, todos los participantes recibirán durante la jornada una mochila con agua y un bocadillo, así como un plano de Santiago de la Ribera para facilitar su recorrido por los diferentes espacios del municipio.

Con esta primera edición, la Fundación Caja Rural Regional de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier, a través de su Concejalía de Cultura, apuestan por una propuesta que combina participación ciudadana, creación artística y promoción del territorio.

Las bases completas del concurso y toda la información sobre la participación pueden consultarse en 'https://ruralregionalmurcia.ruralvia.com/concurso-pintura-sa...'.