Santiago de la Ribera (San Javier) incluye por primera la celebración del Día del Orgullo en sus fiestas patronales

Presentación de las fiestas patronales de Santiago de la Ribera - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Las fiestas patronales de Santiago de la Ribera (San Javier) celebrarán el Día del Orgullo, que se suma por primera vez a estas festejos que serán pregonados por el escultor Juan José Quirós.

La concejala de Fiestas, Isabel Madrid y el alcalde pedáneo de Santiago de la Ribera, Mauricio Ruiz, han presentado el programa que comenzará este jueves 9 de junio a las 22.30 horas en la explanada Barnuevo, con el pregón del escultor, Juan José Quirós, autor de la imagen del Santiago que guarda la iglesia parroquial y de la escultura del Peregrino.

En el mismo acto se nombrará a Carmen Romero Moya, veterana del comercio local, como 'Ribereña del Año'. Este será el primer acto festivo de un programa "pensado para todos los públicos, combinando nuestras tradiciones con propuestas musicales, culturales, infantiles y de ocio", explicaba la concejala, Isabel Madrid.

El programa recoge clásicos como la elección y coronación de reinas y damas de las fiestas, verbenas con orquesta al aire libre, el 'XXII Encuentro de corales en el Mar Menor', y el 'XX Encuentro de Rondallas y Coros', cucaña marítima y la procesión de Santiago, además de la procesión marítima de la Virgen del Carmen.

El programa incluye otras citas más novedosas como 'La Noche Blanca', con animación, dj's, zancudos y muchos más; una Noche de Revista, o el Día del Orgullo, que se celebrará por primera vez el 31 de julio, "una noche de espectáculo, música y entretenimiento en la Explanada Barnuevo con artistas como Natalia y varias drag queens del panorama nacional.

Además, habrá una Fiesta del Agua, dirigida a los más pequeños con juegos, cañones de agua y toboganes acuáticos entre otras atracciones.

El broche de oro lo pondrá como en los últimos años el desfile del Carnaval de Verano, el sábado 1 de agosto y la posterior fiesta carnavalera en la explanada Barnuevo, que será el punto de encuentro en estos días.

El alcalde pedáneo de Santiago de la Ribera, Mauricio Ruiz ha agradecido el esfuerzo y dedicación de la comisión de fiestas, concejalía de Festejos, Real Hermandad de Santiago y San Blas y Hermandad Virgen del Carmen, para hacer posible estas fiestas.

Asimismo, ha afirmado que si bien Santiago de la Ribera "es una forma de vivir , de sentir y compartir, cuando llegan las fiestas , esa esencia se hace todavía más visible", por lo que invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de las fiestas "con alegría, respeto y con el sentimiento ribereño que nos une a todos".

Isabel Madrid ha invitado a disfrutar de unas fiestas que "son el reflejo de la identidad de un pueblo que vive intensamente sus tradiciones, que abre sus puertas a miles de visitantes cada verano y que convierte la explanada Barnuevo en un gran punto de encuentro para vecinos y visitantes".

El programa completo se puede consultar en los programas de mano repartidos masivamente por espacios y locales públicos así como en las redes sociales de la propia comisión de fiestas en facebook: Fiestas Santiago de la Ribera-Mar Menor y en Instagram: fiestassantiagodelaribera