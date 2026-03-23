Santomera acoge este sábado el IV Encuentro de Auroros con participación de grupos de toda la Región

Santomera acoge este sábado el IV Encuentro de Auroros - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Santomera acogerá este sábado el IV Encuentro de Auroros, una cita que sirve de antesala a la Semana Santa y que llenará el municipio de tradición, música y recogimiento. El concejal de Cultura, Ricardo Giner, ha presentado el cartel anunciador del encuentro junto al presidente de la Campana de Auroros de Santomera, Juan Miguel Muñoz, así como otros miembros de la asociación y el autor de la obra.

El encuentro reunirá a destacadas formaciones vinculadas a esta arraigada tradición como son la Hermandad de Rezadores del Vía Crucis de Lorca, la Campana de Auroros de Nuestra Señora de la Aurora de Alcantarilla, la Aurora del Santísimo Rosario de Pozo Estrecho y la Campana de Auroros de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, anfitriona del evento, según han informado desde el Consistorio.

La programación dará comienzo a las 10.00 horas con una misa cantada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Santomera. A las 11.15 horas se celebrará el tradicional Vía Crucis por la calle de los Pasos, y la jornada culminará a las 13.00 horas con las Salves a la Cama en su ermita.

Ricardo Giner ha subrayado la relevancia de iniciativas como esta para preservar y poner en valor el patrimonio inmaterial del municipio, destacando además el carácter singular del encuentro, que une dos expresiones reconocidas como Bien de Interés Cultural: el Vía Crucis lorquino y el rezo de la Aurora murciana.