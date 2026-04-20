Santomera acoge la VII edición de las Jornadas de Deporte y Aventura con referentes internacionales del montañismo

Presentación de las VII Jornadas de Deporte y Aventura de Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Santomera se convertirá, del 22 al 24 de abril, en punto de encuentro para los amantes de la montaña, la escalada y el deporte extremo con la celebración de la VII edición de las Jornadas de Deporte y Aventura, organizadas por Francisco Mira 'Quitín', han informado fuentes municipales.

El concejal de Deportes, José Antonio Martínez, ha presentado este lunes esta nueva edición junto al organizador, destacando "la consolidación de estas jornadas como una cita imprescindible para quienes sienten pasión por la aventura y la naturaleza".

Durante tres días, Santomera ofrecerá un completo programa con la participación de destacados montañistas, que compartirán sus experiencias más exigentes en algunos de los entornos más extremos del planeta.

El ciclo de proyecciones, que se celebrará en el Salón de Actos de Santomera, comenzará el miércoles 22 de abril, a las 20:30 horas, con la intervención de Carlos Pittarch, quien presentará la travesía del casquete polar de Groenlandia, documental ganador de certámenes en Nueva York, Bulgaria, o Torelló, entre otros.

La programación continuará el jueves 23 de abril, a la misma hora, con Carlos Garranzo y el documental 'K2 Invernal', una obra reflexiva sobre la pasión de Sergi Mingote, la atracción del riesgo y la capacidad de asumir retos cada vez más complejos.

Como broche final, el viernes 24 de abril se contará con la presencia de dos referentes internacionales como Denis Urubko y Pipi Cardell, quienes ofrecerán la proyección del documental y una ponencia sobre una nueva vía al Nanga Parbat.

PRESENTACIONES EN LA FERIA DEL LIBRO Y ROCÓDROMO INFANTIL

Además, las jornadas se extenderán a la Feria del Libro de Santomera, donde se celebrarán dos presentaciones destacadas a las 17.00 horas.

El jueves, Kepa Lizarraga presentará su obra 'Manual básico para un montañismo sano y seguro', acompañada de una charla sobre la gestión del riesgo en la montaña; y el viernes será el turno de Sebastián Álvaro, quien presentará 'Mis montañas: toda una vida al filo de lo imposible'.

Como novedad, la programación incluye un rocódromo infantil que estará instalado los días 23, 24 y 25 de abril en el Auditorio Municipal Ginés Abellán, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de iniciarse en la escalada de forma segura y divertida.

Las Jornadas de Deporte y Aventura se consolidan así como una propuesta de referencia en la Región de Murcia, reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Santomera con la promoción del deporte y situando al municipio en la élite de las jornadas de montaña en España.