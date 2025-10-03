Santomera celebrará el 11 de octubre la 11ª edición de su Carrera Popular

Presentación de la 11ª edición de la Carrera Popular de Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

El plazo de inscripción continúa abierto a través de la plataforma 'Alcanza tu meta'

SANTOMERA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Santomera celebrará el próximo sábado 11 de octubre la undécima edición de la Carrera Popular del municipio, una cita deportiva organizada por la Concejalía de Deportes junto con la Asociación Deportiva Santomera Running, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Deportes, José Antonio Martínez, junto a miembros de AD Running, ha presentado esta semana la jornada, que arrancará a las 10.00 horas en el campo de hockey con las pruebas escolares.

Por su parte, la carrera absoluta tendrá lugar a partir de las 19.00 horas y ofrecerá a los participantes la posibilidad de competir en 5 o 10 kilómetros, además de la modalidad de 10 kilómetros en relevo mixto.

El plazo de inscripción continúa abierto a través de la plataforma 'Alcanza tu meta' hasta el 9 de octubre, a las 23.59 horas, o hasta agotar dorsales disponibles. Para la categoría escolar también se ofrece la opción de formalizar la inscripción de manera presencial en los centros educativos del municipio.

PREMIOS

En el apartado competitivo, se otorgarán premios a los tres primeros clasificados en cada categoría de los 10 kilómetros, así como a los tres primeros de la general en 5 y 10 kilómetros y a los tres primeros locales. Además, recibirá un reconocimiento especial el atleta más veterano.

Asimismo, los primeros inscritos recibirán una bolsa del corredor con obsequios de la organización.

En las categorías de menores, se entregará medalla a todos los participantes y trofeo a los tres primeros de las categorías infantil, cadete y juvenil.

Los dorsales podrán recogerse el mismo sábado en dos turnos: de 10.00 a 13.00 horas y, por la tarde, a partir de las 18.00 horas, en la zona de salida y meta, situada en el aparcamiento disuasorio del recinto El Polvorín (calle La Gloria, junto al cementerio).