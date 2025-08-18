Santomera colabora con la Comunidad Autónoma para impulsar el empleo y la actividad empresarial

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; el director general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Joaquín Gómez; el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y la concejala de Empleo, Patricia García - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y la concejala de Empleo, Patricia García, han mantenido un encuentro de trabajo con la consejera de Empleo, Empresa y Economía Social, Marisa López, y con el director general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), Joaquín Gómez, para tratar temas relacionados con el impulso al tejido empresarial y la creación de empleo en el municipio.

Durante la reunión, ambas partes analizaron los proyectos clave que está desarrollando la Consejería y pusieron en común distintas iniciativas, programas y líneas de ayuda "dirigidas a fomentar la inversión, apoyar a las empresas locales y mejorar las oportunidades laborales para la ciudadanía de Santomera", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

"El encuentro nos permite seguir estrechando la colaboración con la Comunidad Autónoma en un área clave para el bienestar y el progreso de nuestros vecinos y vecinas, como es el empleo", ha valorado el alcalde, Víctor Martínez.

En esta línea, ha subrayado "la importancia de aprovechar todos los recursos y herramientas disponibles para fomentar la creación de oportunidades laborales y apoyar a las empresas locales".

El Gobierno regional ha facilitado en los últimos años inversiones por valor de 31,5 millones de euros en empresas de Santomera, con las que se han creado cerca de 80 nuevos empleos y se han tramitado más de 150 expedientes de subvención. De esa cifra, 4,5 millones de euros han sido gestionados directamente por el INFO.

Además, la Consejería, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha destinado más de 1,1 millones de euros a financiar programas de empleo y formación en el municipio. Estas actuaciones han permitido que 45 personas desempleadas mejoren su empleabilidad mientras trabajaban en el acondicionamiento de parques, jardines y espacios públicos.

NUEVOS PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Este mismo año, el Ayuntamiento de Santomera ha desarrollado el programa 'Mi primer Empleo', dotado con 83.124 euros, para incorporar a dos jóvenes titulados inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, quienes se sumaron a la plantilla municipal con contratos formativos de doce meses a jornada completa. También se ha contratado a una persona desempleada gracias al programa de Empleo Público Local, para el cual se ha obtenido una subvención de 28.740 euros.

Como parte de su estrategia de impulso económico, el Ayuntamiento pondrá en marcha próximamente una nueva Oficina del Empresario, un servicio municipal que ofrecerá atención personalizada a empresas y emprendedores. Esta oficina facilitará información sobre ayudas y subvenciones, acompañará en la tramitación de gestiones, ofrecerá apoyo a quienes deseen instalar su negocio en Santomera y servirá como canal directo de comunicación con el Consistorio.

SEXTO MUNICIPIO CON MAYOR PESO INDUSTRIAL

"Con una ubicación estratégica, un ecosistema empresarial en crecimiento y el reconocimiento como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, Santomera se ha consolidado como el sexto municipio con mayor peso industrial de la Región de Murcia", ha señalado el primer edil.

"Desde el Ayuntamiento seguimos apostando firmemente por la excelencia, la sostenibilidad y la innovación como ejes fundamentales para atraer inversiones, generar riqueza y consolidar el empleo de calidad", ha concluido.