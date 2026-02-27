Santomera se convierte en epicentro regional de la divulgación este fin de semana con la II Feria Científica

Presentación de la II Feria Científica de Santomera - AYUNTAMIENTO SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Santomera celebra este viernes y sábado la segunda edición de la Feria Científica del municipio, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Sede Permanente de la Universidad de Murcia, en la que se amplía respecto al año pasado el número de grupos de investigación y voluntarios participantes, así como el número de actividades.

Durante toda la jornada del viernes y la mañana de este sábado, cerca de 200 investigadores y 35 stands divulgativos convierten la localidad en punto de encuentro para la educación, la innovación y el fomento de vocaciones científicas.

La cita, que crece en participación respecto a su primera edición y se enmarca en la estrategia de Santomera como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, refuerza la apuesta municipal por acercar el conocimiento a la ciudadanía y despertar el interés por la investigación entre los más jóvenes, generando nuevas experiencias formativas y espacios de divulgación.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha inaugurado la feria junto al director general de Universidades, Antonio Caballero; el coordinador de Investigación de la Universidad de Murcia, José Tomás Palma Méndez; y María Ángeles Esteban, directora de la Sede Permanente de la UMU.

Por su parte, Caballero ha afirmado que "esta feria es una oportunidad excelente para acercar a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes, el trabajo diario de nuestros equipos científicos, su impacto en la vida real y la importancia de seguir impulsando la investigación y la transferencia de conocimiento".

En este sentido, ha remarcado que "desde el Gobierno regional trabajamos para fortalecer el sistema regional de ciencia, tecnología e innovación y para que el talento investigador encuentre oportunidades y apoyo en la Región de Murcia".

PROGRAMA

Entre las actividades celebradas este viernes destaca el proyecto 'Ecostem-looping', ampliado en esta edición y centrado en fomentar la actividad investigadora en Educación Primaria a través de diez referentes científicos.

Participan grupos de investigación de la Universidad de Murcia, con más de 130 miembros del personal investigador; del Cebas-Csic, que aporta 37 especialistas; y del Imida, con 10 profesionales.

También están presentes entidades como el Centro Tecnológico de Medio Ambiente (Cetenma), la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (Ffis-Imib), la Fundación Séneca, Cruz Roja y la Policía Local, entre otros colectivos.

El programa ha incluido las ponencias de Ascensión Guardiola, investigadora del Cebas-Csic; Fulgencio Lisón, investigador doctor Saavedra Fajardo de la Universidad de Murcia, quien se ha adentrado en la vida secreta de los murciélagos; y David Ruiz, investigador científico del Cebas-Csic. Asimismo, ha intervenido Pedro Martínez, director de este centro.

La tarde del viernes ofrece una sesión de microrrelatos científicos, una conferencia sobre fagoterapia impartida por Jonatan Campillo, ayudante doctor del Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad de Murcia, y otra dedicada a las neurotecnologías a cargo de José Miguel Diéguez, investigador predoctoral del Programa de Bioderecho de la UMU, junto a otras propuestas divulgativas.

Entre las principales novedades destaca la cata científica de vinos organizada por el Máster de Enología, Viticultura y Sostenibilidad como clausura de la primera jornada, así como una observación astronómica nocturna en colaboración con el Mudic.

La programación continúa este sábado con una jornada de gerontogimnasia abierta al público, dirigida por el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Murcia, además de la presentación de los trabajos desarrollados por el alumnado del Bachillerato de Investigación del IES Poeta Julián Andúgar.

Otra de las incorporaciones destacadas es la I Ruta Científica por Santomera, organizada por la Asociación Patrimonio Santomera, que permitirá descubrir el municipio desde una perspectiva histórica y científica.

Uno de los ejes destacados de la participación regional será el papel de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, que contará con un expositor dedicado a 'Entre Científicas', un proyecto del programa de Cultura Científica orientado a hacer más visible la participación de las mujeres en la ciencia y a fomentar vocaciones en estudios y profesiones STEM, e incluido en el programa 'Mujeres en la Ciencia'.

Caballero ha señalado que "dar visibilidad a referentes femeninos en la investigación ayuda a que más niñas y jóvenes puedan elegir su futuro con libertad, sin condicionantes ni estereotipos, y contribuye a una ciencia más diversa y competitiva".

'Entre Científicas' "no sólo reconoce trayectorias imprescindibles para el avance del conocimiento, sino que también invita a mirar la ciencia como parte de la transformación social".

'Entre Científicas' tiene como objetivo visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la ciencia a través de la trayectoria de 34 científicas de renombre que, en la actualidad, lideran avances clave en diversas disciplinas del conocimiento en todo el mundo, informa el Gobierno regional en un comunicado.

Entre las investigadoras destacadas se incluyen figuras como Mara Dierssen, Jane Goodall, Elinor Ostrom y Maryam Mirzakhani, entre muchas otras. Estas mujeres sobresalen en campos tan diversos como la biología, la medicina, la química, las matemáticas, la física, la economía, la educación, la psicología y la ingeniería, contribuyendo de manera significativa a la evolución de la ciencia y la tecnología global.

Los retratos que componen la muestra han sido realizados por la artista murciana de origen polaco Katarzyna Rogowicz. Este diálogo entre la ciencia y el arte, como expresiones de la curiosidad, la imaginación y la creatividad, es una de las líneas fundamentales que la Fundación Séneca ha mantenido desde su creación.

El Programa 'Mujeres en la Ciencia' en el que se incluye esta exposición fue reconocido en 2024 con el Premio 8M Región de Murcia "al colectivo que ha destacado por su trabajo a favor de la igualdad", por su aportación a la igualdad y al fomento de las vocaciones científicas entre las niñas y jóvenes.

En la organización y desarrollo de la feria colaboran, junto al Ayuntamiento de Santomera y la Sede Permanente de la Universidad de Murcia, distintos servicios universitarios como el Servicio de Actividades Deportivas, el Servicio de Psicología Aplicada (SEPA) y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. También participan las empresas Econex, Gesproga y Babyplant, según informa el Consistorio en un comunicado.

Con esta segunda edición, Santomera consolida su compromiso con la transferencia del conocimiento, el impulso del pensamiento crítico y la construcción de una sociedad más preparada, innovadora y conectada con la ciencia.