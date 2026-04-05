Santomera culmina una Semana de Pasión de gran participación, tradición y fervor popular

La tradicional procesión del Resucitado ha recorrido este año el entorno de la carretera de Abanilla - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Santomera ha puesto este Domingo de Resurrección el broche final a su Semana Santa con una jornada marcada por la alta participación y el ambiente de celebración. La tradicional procesión del Resucitado ha recorrido este año el entorno de la carretera de Abanilla, donde numerosos vecinos y vecinas han acompañado a los pasos en una comitiva en la que no han faltado los dulces, las monas de Pascua y el reparto de caramelos, especialmente entre los más pequeños.

En la procesión han participado la Cruz Triunfal, San Miguel, San Juan, la Purísima, María Magdalena y el Cristo Resucitado, acompañado por un grupo de manolas ataviadas con traje negro de teja y mantilla blanca. Con este acto, Santomera cierra una Semana Santa que ha vuelto a destacar por su arraigo, su valor patrimonial y la implicación de todo el municipio.

A lo largo de estos días, 15 pasos, agrupados en doce cofradías bajo el Cabildo Superior, han recorrido las calles en un completo programa de actos que ha combinado tradición y diversas novedades. Entre los momentos más destacados de esta edición se ha encontrado la incorporación de la procesión del Tiempo Santo, con la imagen de la Santa Mujer Verónica, el Cristo del Silencio de El Siscar, el Cristo Yacente y el paso de las insignias desde el Cementerio, así como la consolidación de citas como el vía crucis de 'la Cama' en El Siscar o la participación de la imagen de la Dolorosa en el vía crucis del Cristo del Calvario el Viernes de Dolores.

Las celebraciones arrancaron con el pregón oficial, a cargo de Daniel Fuentes Campillo, y han contado con una amplia participación en actos como la bendición de las palmas del Domingo de Ramos o las solemnes procesiones del Jueves y Viernes Santo. Especial emoción han suscitado, un año más, las procesiones de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Santo Entierro.

Asimismo, la programación se ha visto enriquecida con actividades organizadas por asociaciones del municipio, como el Encuentro de Auroros, así como con iniciativas culturales previas, entre ellas el concierto de marchas procesionales de la Asociación Músico-Cultural Euterpe o una conferencia sobre el proceso histórico de Jesús Nazareno.

La Semana Santa de Santomera se despide hasta el próximo año reafirmando su papel como una de las principales señas de identidad del municipio y una expresión viva de su tradición, su historia y su fervor popular.