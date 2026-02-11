Santomera impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad con un convenio junto a ASSIDO - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación ASSIDO Murcia para el desarrollo del programa 'Empleo con Apoyo' en el municipio, una iniciativa destinada a facilitar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en el mercado de trabajo.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de Santomera, Víctor Manuel Martínez, y el presidente de ASSIDO, Víctor Martínez López, permitirá acercar este programa especializado a vecinos del municipio que presentan especiales dificultades de acceso al empleo, promoviendo su autonomía, independencia y plena inclusión social, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El alcalde ha explicado que "este acuerdo refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Santomera con las políticas activas de empleo, la innovación social y la igualdad de oportunidades, apostando por un modelo de municipio más inclusivo y centrado en las personas".

ASSIDO se encargará de la prospección de empresas, la atención y selección de candidaturas, la formación en el puesto de trabajo y el seguimiento posterior de las personas contratadas, ofreciendo además apoyo tanto a las familias como a las empresas participantes. Por su parte, el Ayuntamiento facilitará espacios municipales para el desarrollo del programa, colaborará en su difusión y reforzará la conexión con el tejido empresarial local y los servicios municipales de empleo.

El programa Empleo con Apoyo, desarrollado por ASSIDO desde hace años en la Región de Murcia, se basa en una metodología innovadora que acompaña de forma personalizada a las personas con discapacidad intelectual durante todo el proceso de inserción laboral, aumentando significativamente las posibilidades de éxito y estabilidad en el empleo.