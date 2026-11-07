Santomera lleva su proyecto bibliotecario a un laboratorio nacional del Ministerio de Cultura

La iniciativa 'Publica, las bibliotecas te guían' explora un nuevo papel para las bibliotecas municipales como agentes editoriales capaces de recopilar, publicar y dar difusión a la memoria colectiva de sus comunidades - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca Municipal de Santomera ha sido seleccionada entre los cinco proyectos bibliotecarios de ámbito nacional que han participado en 'Info Crítica Lab', un laboratorio ciudadano impulsado por el Ministerio de Cultura para explorar nuevas formas de colaboración entre las bibliotecas y sus usuarios. El encuentro se ha celebrado esta semana en Paiporta (Valencia) y ha contado con la participación de Marta G. Egea, bibliotecaria municipal.

El proyecto seleccionado, bajo el título 'Publica, las bibliotecas te guían', plantea convertir la biblioteca en un agente activo dentro del ecosistema editorial, capaz no solo de orientar a quienes desean autopublicar sus obras, sino también de recopilar, dar forma y publicar los relatos, testimonios y recuerdos que conforman la memoria colectiva del municipio.

La selección de la Biblioteca Municipal de Santomera supone un reconocimiento a su capacidad para impulsar nuevas formas de participación cultural y abrir sus servicios a las necesidades e inquietudes de la ciudadanía, llevando el nombre del municipio a una iniciativa de alcance nacional.

La propuesta explora un nuevo papel para las bibliotecas municipales como editoras de las historias de su comunidad. Para ello, plantea diseñar un servicio editorial que permita transformar experiencias y testimonios individuales en publicaciones compartidas, prestando apoyo en todo el proceso, desde la selección y preparación de los contenidos hasta cuestiones como el Depósito Legal, las licencias o la distribución.

De esta manera, la iniciativa busca dar voz a personas y colectivos cuyos relatos podrían quedar dispersos o no llegar nunca a convertirse en una obra publicada. Al mismo tiempo, pretende acercar el mundo editorial a toda la ciudadanía y reforzar el papel de las bibliotecas como espacios de referencia tanto para quienes leen como para quienes escriben.

Info Crítica Lab está promovido por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Se concibe como un espacio de experimentación, colaboración e innovación ciudadana en el que bibliotecas, investigadores, periodistas, colectivos y profesionales de la información trabajan conjuntamente para convertir la información en una herramienta de transformación social.

Los cinco proyectos seleccionados han participado en un proceso de desarrollo colaborativo mediante grupos de trabajo multidisciplinares, con el acompañamiento de personas mentoras especializadas y metodologías participativas. El objetivo es que las bibliotecas dejen de ser únicamente el escenario de las iniciativas para convertirse en protagonistas activas, aportando sus profesionales, fondos documentales, redes y conocimiento del entorno.