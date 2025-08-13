Santomera reconoce a la joven Rocío Montesinos, ganadora regional de las pruebas Skills en Farmacia y Parafarmacia

Recepción a Rocío Montesinos, ganadora regional de las pruebas skills de Formación Profesional en Farmacia y Parafarmacia - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, junto con la concejala de Educación, María Tornel, ha recibido en la Casa del Huerto a Rocío Montesinos Buitrago, vecina del municipio que ha obtenido el primer puesto en la especialidad de Farmacia y Parafarmacia en el certamen autonómico RM Skills, en el que participa alumnado de Formación Profesional de toda la Región de Murcia.

Durante el acto de recepción, el alcalde ha subrayado que "el esfuerzo, la dedicación y el talento demostrados por Rocío constituyen un motivo de orgullo para Santomera y un ejemplo para la juventud del municipio", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Este logro permitirá a la joven santomerana representar a la Región de Murcia en el campeonato nacional, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de mayo.

En la fase regional, Montesinos superó con éxito cuatro exigentes pruebas relacionadas con la dispensación de medicamentos y productos de parafarmacia, la creación de un escaparate y la gestión de redes sociales.

Actualmente desarrolla su labor profesional en la farmacia Eva y Rocío, ubicada en la plaza de la Salud, establecimiento en el que también realizó sus prácticas.

A partir del próximo mes de septiembre, compaginará su actividad laboral con la realización del Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico.