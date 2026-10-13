Santos (Hefame) defiende la integración de las farmacias en grupos de distribución sin perder su independencia

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos - HEFAME

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, ha defendido la integración de la farmacia en grupos promovidos por la distribución farmacéutica como una vía para reforzar su competitividad sin renunciar a su independencia, y ha destacado que el objetivo de la red debe ser "poner al alcance de sus farmacias recursos, tecnología y conocimiento que les permitan afrontar los nuevos retos del sector y ofrecer mayor valor a sus pacientes".

Así lo ha expuesto durante su intervención en la conversación 'Nuevos modelos de integración de la farmacia con la distribución farmacéutica', celebrada en el marco del VII Simposio de El Observatorio de la Sanidad, organizado por el periódico El Español, según han informado desde la cooperativa.

Santos ha explicado que la farmacia está afrontando una transformación impulsada por tres grandes cambios: la aparición de nuevos modelos y la entrada de grandes grupos europeos con una elevada capacidad de inversión; la evolución tecnológica, marcada por los datos, la digitalización y la inteligencia artificial; y, especialmente, la transformación del paciente, "mucho más informado, exigente y digital".

Todo ello, ha señalado, está llevando a las farmacias a replantearse qué capacidades necesitan mejorar o implementar para afrontar con éxito los retos de los próximos años. En este nuevo escenario, la farmacia independiente se enfrenta también a una creciente complejidad en su gestión, a la presión sobre los márgenes y a los cambios regulatorios, ha explicado la ejecutiva.

En este contexto, ha añadido que la integración se plantea como una solución, "especialmente si puede seguir manteniendo su titularidad, su equipo, su personalidad, su marca y la relación única que tiene con sus pacientes, al tiempo que se beneficia de la economía de escala, la tecnología, los datos y la capacidad de inversión de esa organización mayor", ha explicado.

UN MODELO CENTRADO EN EL PACIENTE

Ante esta situación, Santos ha dicho que el papel de la cooperativa debe ir más allá de facilitar a sus farmacias mejores condiciones de compra "debe ayudarles a competir y a gestionar mejor y, sobre todo, a transformar la atención a sus pacientes". Esta reflexión, ha indicado, "está en el origen de la evolución de su proyecto de farmacias F+ hacia la red iaFarma".

Santos ha explicado que el grupo iaFarma se articula sobre cinco pilares: la integración de toda la cadena de valor, el uso de los datos para mejorar la toma de decisiones, la tecnología y la inteligencia artificial al servicio del profesional, la salud y la atención farmacéutica como eje central y el acompañamiento de una red de consultores especializados. Actualmente, el modelo reúne a más de 315 farmacias y supera los 400 millones de euros de facturación conjunta.

Entre las soluciones que pone a disposición de las farmacias iaFarma se incluyen herramientas de CRM, ecommerce, aplicación móvil, kiosco digital, programas de fidelización, analítica avanzada, agentes de inteligencia artificial y soluciones como Intelia, orientadas a apoyar el consejo farmacéutico en el mostrador.

Para la directiva de Hefame, la principal diferencia respecto a otras propuestas reside en no disponer de soluciones aisladas, sino en "integrarlas dentro de un único modelo, conectarlas alrededor de una estrategia común y acompañar a la farmacia para que pueda sacarles el máximo rendimiento".

También se busca, según ha indicado, que "la tecnología simplifique la gestión y que los datos ayuden a tomar mejores decisiones, de modo que el farmacéutico pueda dedicar más tiempo y ofrecer una atención más personalizada a sus pacientes".

La directora ha señalado que el crecimiento de iaFarma es una aspiración del grupo, especialmente porque la economía de escala permite generar determinadas ventajas, aunque matizó que el número de farmacias no debe ser el único indicador de éxito. "Nuestro objetivo no es construir el grupo más grande; es construir el grupo más preparado, farmacias independientes que aprovechen la potencia de un gran grupo", ha dicho.

En su intervención, Santos ha advertido sobre el avance de grandes grupos financieros europeos que están desarrollando modelos de concentración de farmacias en distintos mercados y ha defendido la necesidad de proteger el modelo español, poniendo como ejemplo Francia, donde ha señalado que han desaparecido más de 2.000 farmacias en la última década, pese al crecimiento de su población, como consecuencia de la apertura del sector y una regulación más abierta a la participación de sociedades y capital no farmacéutico en el sector.

Santos considera que el futuro no pasa necesariamente por una farmacia homogénea ni por grandes cadenas, "sino por la convivencia de distintos modelos".

En este escenario, ha resaltado que "la cuestión fundamental no será tanto pertenecer o no a un grupo como si una farmacia dispone de las capacidades necesarias para competir en el nuevo entorno".

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame ha señalado que, aunque para muchas farmacias la opción sea integrarse en un grupo, como vía para avanzar más rápido y de forma más eficiente, aún coexistirán distintos modelos.

En definitiva, Santos ha defendido que "la transformación del sector no implica renunciar al modelo de farmacia independiente, sino dotarlo de nuevas capacidades para afrontar el futuro" y que "la diferencia entre quienes apuesten por la integración y las que no será que las primeras estarán mucho más conectadas, más apoyadas en tecnología y más preparadas para responder a las necesidades de los pacientes".