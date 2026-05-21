Scrats apela a la vía política tras el fallo del TS y exige a Sánchez que "dé la vuelta" y no recorte el trasvase

Archivo - El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez - DIMA - Europa Press - Archivo

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha dirigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle, en nombre de los regantes, que en el actual ciclo de planificación hidrológica "dé la vuelta" y vaya "en dirección contraria" a la "promesa política" de recortar el acueducto.

Jiménez ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El líder de Scrats ha apelado a la vía política ante la imposibilidad de solicitar medidas cautelares por los cauces judiciales tras la resolución del Tribunal Supremo.

En este sentido, ha animado también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a implicarse para paralizar la reducción de caudales y ha advertido de que no aceptará un nuevo plan de cuenca basado en "nuevas promesas mil millonarias que van a ser seguro una mentira absoluta".

Respecto a la resolución judicial, Jiménez ha aclarado que, aunque los regantes del Levante asumen el veredicto del Tribunal Supremo que declara la legalidad del procedimiento de planificación del Tajo, rechazan la "injusticia" que supone el recorte del trasvase, al que tachan exclusivamente de "decisión política".

A pesar del fallo en contra, el presidente del sindicato ha remarcado que en la organización "desánimo no hay ninguno" y que continuarán "al pie del cañón" en la defensa del trasvase.

Durante su intervención, Jiménez ha criticado la "filtración" de la demanda a los medios de comunicación antes de que, supuestamente, fuera notificada formalmente a su procurador, un hecho que, a su juicio, demuestra "el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere".

Del mismo modo, ha lamentado que la sentencia no haya entrado "al fondo" de la cuestión planteada por los regantes y que no se haya admitido "ni una sola prueba pericial" para rebatir la fijación de los caudales ecológicos.

CRÍTICAS A INVERSIONES COMPROMETIDAS QUE "NO EXISTEN"

El representante del Scrats ha cargado contra las inversiones comprometidas por el Ejecutivo central para el horizonte de 2027. Según ha detallado, el Real Decreto de Planificación anunciaba 1.300 millones de euros para la cuenca del Tajo y 1.750 millones para la del Segura, de los que "no se van a ejecutar más de 100 millones" en las ampliaciones de las desaladoras.

"No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras para ser exactos", ha aseverado, tras tildar de "fraude" las medidas compensatorias.

El presidente del Scrats ha enumerado las infraestructuras prometidas que, según su criterio, "no existen" ni se van a ejecutar, citando los planes de depuración de Madrid (valorados en 1.071 millones), las obras para el Alto Tajo, la impulsión de agua desalada a Ojós o las plantas fotovoltaicas para abaratar la energía.

"La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina", ha insistido Lucas, quien ha avisado de que el agua desalada de Torrevieja no llega a zonas de interior como Sangonera la Seca, Librilla, Elche, Lorca, Totana o Cieza, lo que provocará daños económicos "incalculables".

Además, el representante de los regantes ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de aprobación de un nuevo real decreto para modificar las reglas de explotación, sosteniendo que, según los criterios del CEDEX, cualquier cambio regulatorio de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por el trámite de las Cortes Generales.

Preguntado por el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Jiménez se ha mostrado pesimista por el peso de los precedentes judiciales y ha concluido que el Scrats no preparará protestas inmediatas, sino que esperará a ver los próximos movimientos del Ministerio liderado por Sara Aagesen.