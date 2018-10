Scrats lamenta corriente antitrasvase Tajo-Segura y que se crea que éste va a parar a 'Piratas del Caribe' levantino

Publicado 15/08/2018 10:34:28 CET

Jiménez considera que "hay que abandonar el catetismo regionalista" y resolver el "gran agujero negro, que es el Levante y la cuenca del Segura"

El presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, lamenta "la corriente antitrasvase Tajo-Segura" que se ha generado y asegura, en este sentido, que la sociedad castellano-manchega "nos ha sabido ganar la batalla mediática, no la guerra, más allá de nuestras fronteras". Al final, enfatiza, "queda como si el trasvase es algo que va a parar a unos 'Piratas del Caribe' en el Levante".

Aunque manifiesta, en declaraciones a Europa Press, que "siempre estamos a tiempo; esa batalla la tenemos difícil, por cuanto el peso de la dialéctica regionalista tiene mucho calado en el país, troceándolo en pos de intereses electorales y alejando posibilidades de proyectos de interés supraregional", por lo que considera que "de una vez por todas" hay que abandonar "o evitar caer en el catetismo regionalista en el que hemos vivido toda la vida en este país en temas de agua".

Hay que intentar no contagiarnos con lo que está ocurriendo en Castilla La-Mancha, ha subrayado el presidente del Scrats, "todos tenemos que decir lo mismo para poder convencer fuera; no estamos haciendo nada negativo para los intereses nacionales, estamos trabajando con el agua de una manera que no se hace en buena parte del país, no puede ser que con esas bases, no logremos conectar con el resto de la sociedad española y perdamos un batalla de ese tipo", ha enfatizado.

Según Lucas Jiménez, "la base está en que no hemos funcionado de manera unánime en estas regiones y que nos hemos dedicado a enfrentarnos unos con otros" cuando el quid de la cuestión es que en España "hay un gran agujero negro en temas de agua, que es el Levante y la cuenca del Segura, que hay que resolver".

Para ello, defiende, "todos los actores de estas regiones tenemos que marcar el mismo paso, si no es así, estamos condenados, de nuevo, al fracaso", no nos engañemos, "el problema gordo está aquí" por lo que "o andamos todo a un paso, o estamos condenados al fracaso en el futuro; y en temas de agua, es muy preocupante para una sociedad".

CONFÍA EN EL TRASVASE DE SEPTIEMBRE

Lucas Jiménez asegura que es pronto para saber si realmente el trasvase Tajo-Segura peligra con el Gobierno socialista, "hay que ver cómo se desarrolla todo; es pronto para opinar" aunque, a su juicio, lo que está claro es que "el trasvase, desde que se inició, está sometido a muchas tensiones".

Tras lo que ha afirmado que el trasvase del Tajo al Segura aprobado por el Ministerio para el mes de agosto fue "normal" y es que "a falta de que se tengan en cuenta las batimetrías, estamos en Nivel 3, lo que marca hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos, y dadas las existencias en Entrepeñas y Buendía, lo lógico es que esa cantidad fuera la aprobada".

Además, el presidente del Scrats se ha mostrado convencido de que habrá trasvase en septiembre, "seguimos estando en Nivel 3 y muy alejados del Nivel 4, y entramos en los meses en los que pueden caer algunas lluvias y subir las aportaciones", por lo que "no me cabe la menor duda que con el mismo criterio que se aprobó el de agosto, debe aprobarse el de septiembre".

Sobre el hecho de que el trasvase se aprobara en una segunda reunión de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez opina que lo realmente generó "inquietud y enrareció el ambiente" fueron las declaraciones previas de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que señaló que "los trasvases no están prohibidos, pero son extraordinarios".

Éstas provocaron "cierto resquemor y dudas sobre las intenciones de la Comisión de Explotación; fueron determinantes y lo que hizo que fuera distinto a otras veces, no hubo nada más", ha manifestado Lucas Jiménez a Europa Press.

En cuanto a si se marcan futuras acciones, el presidente del Sindicato explica que el Círculo por el Agua se reunirá nuevamente en el mes de septiembre para analizar la situación "y cómo posicionarnos en la recuperación de hacer comprender al país la realidad", pero, de momento, "no hay motivo aparente para meternos en acciones de ningún tipo". A pesar de ello, el también portavoz del Círculo del Agua advierte que en caso contrario, si el trasvase se viera menoscabado "no solo las plantearemos, sino que las ejecutaremos".

Sobre el año hidrológico, explica que va a cerrar con un Segura en sequía, por cuarto año consecutivo, esperando la prórroga o un nuevo Decreto de Sequía, "y buena parte de las medidas que venimos reclamando y todavía no se han producido" pero "con un escenario increíblemente mejor que el año pasado.

Pues, ha resaltado, "arrancamos en Nivel 3, muy cerca del 2, esperando que el Ministerio tenga bien aplicar esas batimetrías que hablan de que hay más agua y por lo que podríamos entrar en Nivel 2", esperando además las lluvias "y que lo que ocurrió en mayo-abril fuera un cambio de ciclo, aumentando, así, las reservas", y confiando en tener "un año de tranquilidad".