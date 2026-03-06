El sector de los carburantes de la Región trabaja para minimizar el impacto del encarecimiento internacional

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Distribuidores de Carburantes de la Región de Murcia, integrada en FREMM y la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia están realizando un seguimiento permanente de la evolución de los mercados internacionales del petróleo y sus derivados, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y, especialmente, por la guerra en Irán.

Las cotizaciones internacionales de gasolina y gasóleo continúan registrando una tendencia alcista en los últimos días. La gasolina está dibujando una evolución similar a la del Brent, mientras que el gasóleo mantiene una subida especialmente intensa.

Aunque el mercado abrió hoy con una ligera bajada, a las 9.30 horas comenzaba a corregir posiciones y se acercaba nuevamente a la barrera de los 1.100 dólares por tonelada. A esta situación se suma la depreciación del euro frente al dólar, que en los últimos siete días se ha situado en torno al 2 por ciento, un factor que también influye en el encarecimiento de los productos energéticos en Europa.

En este contexto, durante la última semana se ha producido un incremento en el precio de venta al público de los carburantes. La gasolina ha aumentado aproximadamente 11 céntimos por litro, lo que supone cerca de un 7 por ciento, mientras que el gasóleo ha subido unos 19 céntimos por litro, alrededor de un 13 por ciento.

No obstante, desde el sector recuerdan que estas subidas han sido sensiblemente inferiores a las registradas en las cotizaciones internacionales, que son las que marcan el precio en el mercado spot y a las que están vinculados los contratos de suministro de muchas estaciones de servicio.

En concreto, la cotización internacional de la gasolina ha aumentado un 18,5 por ciento en la última semana, mientras que la del gasóleo lo ha hecho en un 47,5 por ciento, una evolución que explica el fuerte incremento que está experimentando este combustible y que ha provocado que, en muchos casos, el diésel se sitúe actualmente por encima del precio de la gasolina.

Ante esta situación, el sector mantiene contacto con la Administración para analizar posibles medidas que permitan amortiguar el impacto de esta evolución en empresas y consumidores.

El presidente de ambas asociaciones, José Baños Antolinos, ha explicado que las organizaciones se han puesto a disposición de la Administración para estudiar posibles actuaciones que ayuden a reducir el impacto de la subida internacional de los carburantes.

Entre las propuestas planteadas se encuentra analizar medidas similares a las adoptadas recientemente por Portugal, que ha decidido recortar parcialmente su Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (ISP) con el objetivo de abaratar los combustibles, compensando esta reducción con el mayor ingreso que percibe la Administración en concepto de IVA como consecuencia del aumento de los precios.

Desde el sector subrayan la importancia de seguir evaluando soluciones que permitan amortiguar la volatilidad internacional del mercado energético, con el objetivo de proteger tanto a las empresas como a los consumidores.