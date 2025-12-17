El sector industrial crece un 6,3 por ciento en 2024 en la Región de Murcia

El secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Enrique Ujaldón, junto con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y el presidente de AEVE, Rafael Quesada - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La industria se alza como el principal motor de crecimiento económico de la Región de Murcia, con un crecimiento del 6,3 por ciento en 2024, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Este incremento que ha sido "determinante" para que la Región de Murcia se sitúe como la comunidad autónoma con mayor incremento del PIB en términos reales, con un 4,4 por ciento en ese ejercicio, por encima de la media nacional, del 3,5 por ciento.

"El crecimiento de la Región tiene un claro motor industrial. Cuando la industria avanza, la economía regional se fortalece, mejora la productividad y se genera empleo de mayor calidad", ha dicho el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Enrique Ujaldón.

El crecimiento del tejido industrial es "muy superior" al registrado por otros sectores en la economía regional, como la construcción (3,8 por ciento) o los servicios (4 por ciento), tal y como recoge los últimos datos de la Contabilidad Regional de España 2022-2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos resultados, según Ujaldón, "son fruto de una estrategia clara del Gobierno regional que apuesta por una industria más fuerte, innovadora y sostenible y que la sitúa en el centro de su acción estratégica, como se materializa en el futuro Plan Industrial de la Región de Murcia".

"El liderazgo económico que hoy reflejan estos datos es un buen punto de partida. El Plan Industrial es la hoja de ruta para fortalecerlo y reforzarlo en el tiempo", ha afirmado.

El secretario general ha realizado estas declaraciones este en Cartagena durante el acto de presentación de la Memoria de Impacto Económico y Social 2024 de la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras (AEVE), en el que ha destacado el "papel estratégico" del Valle de Escombreras, "uno de los principales polos industriales y energéticos de España".

"El Valle de Escombreras no solo es clave para Cartagena o para la Región de Murcia, sino para el conjunto de la economía nacional", ha afirmado Ujaldón, quien ha recordado que su actividad tiene un impacto directo en sectores como la energía, la química, la logística y el transporte.

Así lo ponen de relieve los datos de la memoria, con más de 5.200 millones de euros de valor añadido y cerca de 27.000 empleos generados.

"El Valle de Escombreras es una pieza clave del Plan Industrial. Si hoy la Región de Murcia es una potencia industrial, lo es en gran medida gracias a Cartagena, a su puerto y a este enclave industrial de referencia nacional y europea", ha señalado.

'VALLE VERDE' Y TALENTO

El Plan Industrial sitúa al Valle de Escombreras como eje del modelo 'Valle Verde', orientado a compatibilizar crecimiento industrial y sostenibilidad mediante proyectos vinculados al hidrógeno verde, los biocombustibles, la economía circular y el almacenamiento energético, y consolida a Cartagena como referente en la transición hacia una industria más limpia y competitiva.

Además, incorpora medidas específicas para atraer y formar talento, como el programa 'Ser Ingeniero', con el objetivo de responder a las 60.000 oportunidades laborales que generará la industria regional en los próximos años, impulsando las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA

Un eje prioritario para el futuro industrial es el desarrollo de infraestructuras energéticas que permitan sostener el crecimiento del tejido productivo. En este sentido, Ujaldón ha precisado que el Ejecutivo autonómico ha mantenido una posición firme para reclamar las infraestructuras energéticas necesarias e incorporarlas en la Planificación de la Red Eléctrica, que se proyecta hasta 2030.

En su intervención, el secretario general ha apuntado que, "fruto del trabajo conjunto con AEVE y el Puerto de Cartagena, el Gobierno regional ha logrado que la planificación estatal incorpore una nueva subestación en Cartago, esencial para garantizar el suministro eléctrico que requieren los proyectos industriales ligados a la transición energética".

Además, ha señalado que, en el periodo de alegaciones, que finalizó este martes, el Ejecutivo regional ha pedido que se incluya una posición adicional en esta subestación, con el objetivo de reforzar la capacidad, fiabilidad y anticipación de la red eléctrica en el entorno industrial de Escombreras".

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado durante el acto el "compromiso municipal" con la eliminación de trabas burocráticas, la ampliación de suelo y el apoyo fiscal a las empresas.

Así, ha citado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para incrementar en un 30% la edificabilidad en el Valle bajo la figura de suelo urbano especial; la aplicación de bonificaciones fiscales de hasta el 95% en el Impuesto sobre Construcciones (ICIO) para aquellas inversiones que generen empleo y la agilización administrativa mediante la colaboración con la Comunidad para aplicar leyes de aceleración y simplificación empresarial.

"Estamos ayudando fiscalmente, eliminando burocracia y proporcionando más suelo", ha resumido la primera edil, quien también ha reclamado de la Administración General del Estado su apoyo para las infraestructuras portuarias como Barlomar o El Gorguel, claves para "el futuro del crecimiento del puerto y, por ende, del Valle".