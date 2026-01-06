El SEF destina ayudas por valor de 6 millones para mejorar la inserción de colectivos vulnerables

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), destinó ayudas por valor de seis millones de euros para mejorar la inserción laboral de personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Estas ayudas están dirigidas a asociaciones, fundaciones y entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, para que desarrollen proyectos integrales de empleo, adaptados a las necesidades de cada participante. En este sentido, se estima que se puedan beneficiar cerca de mil personas.

Entre los destinatarios de estas ayudas se encuentran los jóvenes con déficit formativo; desempleados de larga duración; personas con discapacidad; mayores de 45 años o en situación de exclusión social, entre otros colectivos con especiales barreras para acceder a un puesto de trabajo.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, explicó que "con proyectos como estos queremos reforzar el apoyo que brindamos a quienes más lo necesitan para acceder a un empleo, ofreciéndoles una atención personalizada y un impulso adicional para adquirir las competencias técnicas y profesionales que les permitan reincorporarse al mercado laboral".

Para ello, cada entidad beneficiaria diseñará un itinerario de intervención ajustado a las características de los participantes, con el fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción laboral. El programa, que tendrá una duración de diez meses, incluirá diferentes fases, que abarcarán desde la orientación laboral individualizada hasta el acompañamiento, con el objetivo final de facilitar su incorporación al mercado laboral.

ITINERARIOS PERSONALIZADOS

En primer lugar, se realizará un diagnóstico de empleabilidad de cada participante, que servirá como base para elaborar un itinerario personalizado de inserción. A partir de ese diagnóstico, se desarrollarán acciones formativas orientadas a la adquisición de conocimientos y competencias profesionales que respondan a las demandas actuales del mercado de trabajo.

Además, los proyectos incorporarán acciones de inserción laboral, como el acompañamiento en el empleo, la preparación para entrevistas, la prospección del mercado laboral, la captación de ofertas y la presentación de candidaturas. Los programas podrán contemplar también ayudas específicas para facilitar la participación de las personas beneficiarias.

Entre ellas se incluyen ayudas de conciliación, formación, transporte y manutención; ayudas tecnológicas destinadas a reducir la brecha digital; y apoyos para el inicio de una actividad de autoempleo que se realice antes de la finalización del proyecto.

En ese sentido, López Aragón resaltó que "estas ayudas no solo ofrecen formación para el empleo, sino que también tienen en cuenta otras necesidades esenciales, como la conciliación familiar, la movilidad o el acceso a herramientas tecnológicas, porque entendemos que las barreras para acceder a un trabajo van más allá del ámbito profesional". Estas ayudas cuentan con la cofinanciación del Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal.