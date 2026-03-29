El SEF impulsa la empleabilidad en la industria farmacéutica con un curso de operador de planta química

La directora general del SEF, Pilar Valero, durante su visita a los alumnos en prácticas. - CARM

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio de Empleo y Formación (SEF), impulsa la empleabilidad en la industria farmacéutica con un curso de operador de planta química.

La formación se imparte desde el mes de octubre con una duración total de 610 horas, que incluyen 152 horas de prácticas no laborales en las instalaciones que la compañía farmacéutica Kinsy tiene en Alhama de Murcia.

Por su parte, las 458 horas de teoría, fueron impartidas en el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena (CRNQ) y en las instalaciones cedidas por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) de esta localidad.

Para facilitar la asistencia, el SEF puso a disposición de los alumnos procedentes de las localidades de Alhama de Murcia y Totana un autobús gratuito para que no asumieran gastos a la hora de trasladarse al CRNQ.

Esta acción formativa, que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), forma parte del Plan de formación del Sector Químico y Subsector Farmacoquímico que la Consejería de Empleo desarrolla en el CRNQ para responder a la alta demanda de mano de obra cualificada por parte de la industria química regional.

Una vez completen todos los dos módulos que incluye esta formación, los alumnos obtendrán un certificado de profesionalidad de nivel 2 de 'Operaciones básicas en planta química', cuyos contenidos pueden convalidarse parcialmente con el ciclo formativo de Grado Medio de Planta Química.

"El contacto permanente que mantenemos con las grandes compañías del sector químico que operan en la Región nos permite ofrecer cursos de alta especialización que, además de atender las necesidades de formación de estas empresas, ofrecen oportunidades reales de trabajo a los desempleados al formarse en puestos altamente demandados", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero, que visitó esta semana, junto a la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, las instalaciones de Kinsy, para conocer de primera mano la experiencia de los alumnos de este curso.

"Para esta compañía, que está ampliando sus instalaciones, este curso es importante ya que le va a permitir contar el personal técnico cualificado que vaya necesitando para atender la fabricación de ingredientes farmacéuticos", concluyó Valero.