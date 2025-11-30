El SEF lanza en diciembre 229 cursos gratuitos con más de 3.300 plazas para personas desempleadas y ocupadas

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), pone en marcha para el mes de diciembre una nueva oferta formativa compuesta por 229 cursos gratuitos que suman 3.342 plazas, dirigidas a personas en desempleo y a trabajadores en activo.

En concreto, 151 de estos cursos están dirigidos a personas desempleadas, mientras que 78 se destinan a ocupados, lo que permite que tanto quienes buscan su primer empleo como quienes desean escalar profesionalmente puedan mejorar su cualificación.

Esta oferta formativa llegará a 23 municipios de la Región de Murcia y abarcará 22 familias profesionales con el objetivo de que cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia o situación laboral, pueda acceder a oportunidades de capacitación y recualificación.

La directora general del SEF, Pilar Valero, explicó que "cada mes programamos una oferta de cursos para que cualquier persona que se plantee dar un giro a su trayectoria profesional o adquirir nuevas habilidades encuentre en el SEF una puerta abierta, cercana y adaptada al futuro laboral".

Las áreas que cuentan con un mayor número de cursos serán Administración y gestión, con 41 acciones formativas; Servicios socioculturales y a la comunidad, con 32; e Informática y telecomunicaciones, que contará con 29 acciones.

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DIGITAL

A estas acciones se suma formación innovadora vinculada a la transformación digital y la automatización, como 'gamificación' y gestión de recursos digitales, mantenimiento remoto de instalaciones automatizadas, así como cursos de drones en emergencias y seguridad, una disciplina cada vez más presente en la prevención y gestión de riesgos.

Asimismo, las personas con interés por emprender también encontrarán en la programación de diciembre acciones formativas que les permitan adquirir competencias y herramientas para poner en marcha un negocio o consolidar una iniciativa empresarial.

De este modo, se ofrecen cursos como emprendimiento en restauración o negocios, dirección empresarial para emprendedores e inserción laboral para el autoempleo, que se impartirán en Totana, o promoción del negocio a través de redes sociales, que se desarrollará en Murcia.

La programación completa puede consultarse en www.sefcarm.es, y además, la inscripción para varios de estos cursos permanece abierta, por lo que las personas interesadas pueden formalizar su solicitud en el apartado 'Busco Formación' o mediante la aplicación móvil del SEF, donde también figuran los datos de contacto de las entidades que imparten cada curso.