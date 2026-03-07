El SEF oferta en marzo cerca de 5.000 plazas de formación gratuita para personas desempleadas y ocupadas

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, va a ofertar en marzo un total de 4.904 plazas de formación gratuita para personas desempleadas y ocupadas. Será a través de los 315 cursos que el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) va a poner en marcha a lo largo de este mes en 28 municipios de la Región de Murcia, para los que aún permanece abierto el plazo de inscripción en muchos de ellos.

En total serán 47.036 horas de formación para el empleo repartidas en 209 cursos dirigidos a personas desempleadas y 106 acciones formativas orientadas a mejorar la cualificación de trabajadores ocupados. Para ello, la oferta se vertebra en torno a una amplia variedad de especialidades que permitirán a los alumnos adquirir o mejorar competencias en 24 familias profesionales distintas.

En este sentido, la directora general del SEF, Pilar Valero, subrayó que "hablamos de una formación diversificada y orientada al empleo para propiciar a sus participantes las máximas posibilidades de inserción en el mercado laboral o progresión dentro de este".

De esta manera, las personas en desempleo tienen este mes la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de especialidades, que les prepararán para trabajar, por ejemplo, en sectores emergentes que se consolidan como el mundo virtual, la creación de contenido y los videojuegos.

Es en estos dos últimos ámbitos donde se enmarcan los cursos de 'Programación para videojuegos en Unity' y 'Desarrollo de contenidos para redes sociales', que se impartirán en La Unión y Totana, respectivamente.

Los trabajadores ocupados, por su parte, podrán actualizar su perfil profesional o reorientar su carrera hacia otros sectores reforzando sus competencias digitales o los conocimientos para la gestión y apoyo a la internacionalización de las empresas con cursos como el de 'Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional', que arrancará en Torre Pacheco.

Para conocer toda la oferta, las personas interesadas pueden hacerlo a través de la sección 'Busco formación', de la página web del SEF o en la aplicación 'SEF Móvil'. En caso de que la inscripción del curso que deseen realizar esté aún abierta, deben ponerse en contacto con la entidad que lo imparte para presentar su solicitud.