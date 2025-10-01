Segado destaca que el PP "sumaría más que toda la izquierda" a pesar de "la pinza PSOE-Vox para dañar" a los 'populares'

El PP acusa al PSOE "de pagar a un 'pseudomedio' de comunicación" para atacar a los 'populares' "con mentiras" - PP

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha afirmado este miércoles que "la pinza PSOE-Vox para intentar dañar al PP no les ha funcionado" porque este partido es "el más votado con diferencia y volvería a ganar sumando más que toda la izquierda junta".

Segado ha hecho estas declaraciones después de conocerse los resultados del Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP).

El dirigente 'popular' ha advertido a los socialistas del hecho de que "alimentar a Vox solo les pasa factura" ya que "por primera vez en la democracia, el PSOE cae a la tercera posición", y ha insistido en que "ambos partidos han votado de manera conjunta en 56 ocasiones en el parlamento regional".

"Pedro Sánchez es el verdadero responsable de que crezcan en este país el radicalismo y los extremismos", ha matizado para añadir a renglón seguido que "el lodazal en el que PSOE y VOX convirtieron a la Región de Murcia este verano también se refleja en los resultados de este barómetro".

En este marco, el vicesecretario del PPRM ha subrayado que "la política de polarización y enfrentamiento del PSOE de la Región no les funciona" porque, según sus palabras, "el mayor lastre para los socialistas de esta tierra" es el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Segado ha destacado que estos datos "vuelven a plasmar la confianza de los ciudadanos en el Partido Popular y en las políticas del Gobierno del presidente Fernando López Miras, quien continúa siendo el líder más valorado entre todos" y ha añadido que "Alberto Núñez Feijóo es el que mayor puntuación obtiene entre los políticos nacionales".

Además, ha sostenido que "la Región de Murcia refleja la misma tendencia que marcan las encuestas a nivel nacional", y ha matizado que los resultados son para el PP "una motivación para seguir trabajando por los ciudadanos y su calidad de vida, escuchando sus demandas y mejorando nuestras políticas en defensa de la Región de Murcia".