Segado (PP): "Las peleas de Vox van a llevar el sanchismo al Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena"

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado - PPRM

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha denunciado este martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces y en relación a la moción de censura presentada contra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que "las peleas de Vox van a llevar al sanchismo al gobierno del Ayuntamiento" de la ciudad portuaria.

"Estamos ante una nueva demostración de para qué ha servido votar a Vox en Cartagena", ha incidido Segado, para quien "el voto de las 12.000 personas que apoyaron a Vox en las urnas será utilizado finalmente para meter al sanchismo en el gobierno municipal de Cartagena".

Para Segado, "por desgracia, los problemas de Vox, sus luchas internas, van a costar que Cartagena se pare en seco", según ha informado el PP en un comunicado.

En este sentido, ha indicado que la moción de censura contra Arroyo es "indigna y vergonzosa", un pacto "bochornoso" entre "una amalgama de siglas sin proyecto común" y "concejales que no se soportan, pero que comparten el miedo a que gobierne el PP".

"Todavía ninguno de quienes la han presentado ha sido capaz de explicar para qué sirve la moción de censura, y qué proyecto ofrecen", ha censurado el parlamentario, quien ha lamentado que una ciudad que "crece, que es referente y envidia en el Mediterráneo", se convierta en "objeto de mercadeo político entre personas que nada tienen en común, salvo el interés de ocupar el poder como sea".

En relación a la postura de la formación socialista, Segado ha afirmado que el PSOE "vuelve a demostrar que es capaz de pactar hasta con el mismísimo diablo con tal de tocar un poco de poder" para lograr mediante "oscuros chanchullos en los despachos lo que las urnas les niegan".

Asimismo, ha afeado que el PSOE de Cartagena asegure contar con el aval de su Ejecutiva nacional para "pactar con los que hasta hace cinco días eran concejales de Vox". "¿Dónde queda todo lo que han dicho sobre los miembros de Vox? ¿Ya no son fachas, ya no son ultraderecha?", se ha preguntado.

El portavoz 'popular' ha advertido también de las consecuencias institucionales que, en su opinión, acarreará la moción, señalando que "con un gobierno en Cartagena impregnado de sanchismo", nadie exigirá al Ejecutivo central infraestructuras clave como "el tren, la ciudad de la Justicia o el cuartel de la Guardia Civil".

Por último, ha recordado que los firmantes "encarnan el mismo caos que sufrió Cartagena hace ocho años", en referencia al anterior pacto entre PSOE y MC, augurando que si prospera la iniciativa "volverá el desgobierno y el desorden después de los años de estabilidad impulsados por Noelia Arroyo".