Segado (PPRM) acusa a Lucas de "tapar su incapacidad" ante la inmigración irregular

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región de Murcia, Joaquín Segado - PPRM

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, de utilizar su petición de reunión con el presidente regional, Fernando López Miras, como una "maniobra de distracción" ante la llegada de pateras a las costas murcianas.

Segado ha reaccionado así después de que Lucas solicitara este martes una reunión con López Miras para coordinar la respuesta de ambas administraciones ante la inmigración irregular y reclamara una actuación conjunta.

El dirigente 'popular' ha defendido que el delegado del Gobierno debe reclamar al Ejecutivo central los medios necesarios para reforzar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las costas de la Región.

A su juicio, "el control de la inmigración es competencia exclusiva del Estado", por lo que ha considerado que Lucas "se ha equivocado de puerta" y debería solicitar una reunión con el ministro del Interior para reclamar "medios humanos, embarcaciones, tecnología y todos los recursos necesarios" para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

Segado ha señalado que "la lealtad institucional no puede convertirse en una excusa para no asumir responsabilidades ni para trasladar a otras administraciones un problema que corresponde resolver al Gobierno de España".

Asimismo, ha criticado que el delegado del Gobierno reclame ahora colaboración al Ejecutivo autonómico después de que, según ha señalado, este lunes calificara de "indecente" la petición de López Miras de más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Lo que la Región de Murcia necesita son medios humanos y materiales para que nuestras costas no se conviertan en el paraíso de las mafias", ha afirmado Segado, quien ha rechazado que sean necesarias "reuniones que sirvan para hacerse una foto y trasladar responsabilidades" y ha reclamado "soluciones".

Por último, el dirigente del PP ha puesto en valor el trabajo de los agentes que prestan servicio en las costas murcianas y ha reclamado que dispongan de "las mejores embarcaciones y la mejor tecnología" para desarrollar su labor.